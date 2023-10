Atlético-GO x ABC: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O Atlético-GO chegou ao G4 da Série B na rodada passada, após vitória (2 a 0) sobre a Ponte Preta, fora. Agora, nas projeções do clube, este caminho não pode ter mais volta. É seguir na estrada rumo ao acesso à Série A 2024. Para não ter reviravolta no caminho, o Dragão precisa vencer o ABC-RN, na noite desta quinta-feira (19), às 19 horas, no Estádio Antônio Acicoly.

(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações, arbitragem e preço de ingressos)

Um triunfo em casa poderá deixar o time atleticano na vice-liderança, desde que o Sport não vença em casa a Chapecoense, nesta 33ª rodada. Os dois rubro-negros (Atlético-GO e Sport) têm a mesma pontuação (56 pontos) e estão separados pelo saldo de gols, favorável neste instante aos pernambucanos.

Numa pontada de ousadia e otimismo, o Dragão poderá se aproximar do líder, o Vitória (61 pontos), que sai para enfrentar o Sampaio Corrêa, em São Luís (MA). Entre números, cálculos e projeções, o o Atlético-GO tem o objetivo de vencer o ABC, lanterna da Série B e que dificilmente escapará do rebaixamento à Série C após dois acessos seguidos – na Série D 2021 (foi semifinalista) e na Série C 2022 (foi vice-campeão). O clube potiguar não conseguiu a estruturação necessária e, desde o início da Série B, não conseguiu formar um elenco competitivo.

Como ocupa a 3ª colocação (56 pontos) e carrega o favoritismo em casa, o Atlético-GO entra na condição de vidraça, sabe que tem oito concorrentes fortes ao acesso e não pode perder pontos, foco e equilíbrio nesta fase decisiva da Segundona. O Dragão só depende dele e da pontuação necessária para garantir o acesso. Nos seis jogos restantes e 18 pontos a serem disputados, há quem acredite que o clube conseguirá o acesso com 50% deles (9 pontos). Vencer o ABC é parte desta projeção.

Nesta missão, o Dragão terá dois desfalques e novidades. O meia-atacante Shaylon, vetado pelo departamento médico com dores musculares, ficará fora do time pela segunda vez nesta Série B. Dodô continua na formação titular.

Na lateral direita, Bruno Tubarão está suspenso. A vaga dele será preenchida pelo antigo titular, Rodrigo Soares. Jair Ventura ganha um reforço importante: o volante Gabriel Baralhas, autor de quatro gols na Série B, cumpriu suspensão e retorna no lugar de Rhaldney. A ordem é não vacilar diante da equipe comandada pelo técnico Argel Fuchs, que deve fazer cinco mudanças no ABC. No 1º turno, houve empate de 1 a 1.

A comissão técnica atleticana aposta na variedade e na qualidade do elenco, que tem uma média de três jogadores por posição. O treinador vê isso como aliado. “Temos uma equipe muito forte fisicamente e com qualidade. É muito importante. Estas equipes, que têm um elenco com mais opções, chegarão mais fortes no final”, comentou Jair Ventura.

Baseado na força e na variedade do elenco, o treinador vê o Atlético-GO com diferencial para suportar os desgastes físico e mental dos atletas para brigar pelo acesso. Jair Ventura espera também evitar as surpresas pregadas pelos adversários. Sob comando do técnico, o Atlético-GO foi surpreendido pelo Sampaio Corrêa (empate de 2 a 2) e perdeu do Botafogo-SP (1 a 0), além de ter sofrido para virar o jogo sobre o Tombense (3 a 2).

FICHA TÉCNICA

Atlético-GO: Ronaldo; Rodrigo Soares, Luiz Henrique, Alix Vinícius, Lucas Esteves; Matheus Sales, Gabriel Baralhas, Dodô; Kelvin, Gustavo Coutinho, Luiz Fernando. Técnico: Jair Ventura

ABC-RN: Michael; Alemão, Habraão, Fabrício e Gedeílson; Daniel, Ramon, Matheus Anjos; Andrey; Thonny Anderson, Anderson Cordeiro. Técnico: Argel Fuchs

Local: Estádio Antônio Accioly (Goiânia-GO)

Horário: 19 horas

Onde assistir: Premiere e Sportv

Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)

Assistentes: Gustavo Mota Correia (RJ) e Thayse Marques Fonseca (RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Ingressos: 20 reais (inteira). Torcedor com a camisa do Atlético-GO paga meia