Atlético-GO x Anápolis: Dragão inicia sequência em casa com números à prova

Líder, invicto e dono do ataque mais positivo do Goianão (dez gols), o Atlético-GO põe à prova os bons números na noite desta quarta-feira (25), às 19h30, no Estádio Antônio Accioly, contra o jovem time do Anápolis. O Dragão viverá fase caseira na maioria das sete rodadas restantes da etapa de classificação, começando pela partida diante do Galo da Comarca.

(Confira prováveis escalações, informações sobre ingressos, arbitragem e onde assistir no final deste texto)

O Anápolis tem a defesa menos vazada do Estadual, pois sofreu três gols até agora, em quatro rodadas, e encerra nesta quarta-feira (25) o desafio de enfrentar três clubes da capital seguidamente – o tricolor vem de dois empates contra Vila Nova e Goiás (1 a 1) e encara o terceiro em Goiânia.

O Atlético lidera o Goianão com dez pontos, disputou dois clássicos – vitória sobre Goiás (2 a 1) e empate com Vila Nova (2 a 2 no último jogo) – e se prepara para receber na sequência tripla, no Antonio Accioly, Anápolis, Aparecidense e Crac. Depois, disputa outro clássico, diante do Goiânia, no Olímpico.

No jogo seguinte, recebe o Morrinhos e sairá da capital só uma vez para fazer o duelo contra o Inhumas(campeão da Divisão de Acesso 2022), no Estádio Zico Brandão. Finalmente e novamente no Bairro de Campinas, fecha a 1ª fase contra o Goianésia.

Ou seja, o Dragão disputa cinco partidas no Antônio Accioly, outra no Olímpico e faz só uma viagem curta, para Inhumas. Ao mesmo tempo em que a campanha, a tabela e a boa pré-temporada servem como aliadas, o técnico Eduardo Souza continua o rodízio no elenco. Em relação ao clássico de domingo (22), deve escalar como uma das novidades o zagueiro Ramon Menezes. Após seis meses, por causa de lesão no tendão de Aquiles, cirurgia e recuperação, será titular pela primeira vez.

Além dele, Moraes entra na lateral esquerda, o meio-campo terá os volantes Thiago Medeiros e o meia-atacante Bruno Tubarão, enquanto, no ataque, Felipe Vizeu, autor de belo gol no clássico diante do Goiás, começa jogando.

O Anápolis começou o Goianão com derrota para o Inhumas, com gols sofridos nos acréscimos. Depois, o Galo da Comarca engatou sequência de empates com Vila Nova e Goiás (por 1 a 1 nos dois jogos) e vitória sobre o Crac (2 a 0).

O sistema defensivo do técnico Luiz Carlos Winck foi vazado três vezes e tem a melhor média do Goianão. A meta é chegar entre os oito melhores, almejar posição melhor nas fases decisivas e se preparar para a Série D.

FICHA TÉCNICA

Atlético-GO: Ronaldo; Rodrigo Soares, Emerson Santos, Ramon Menezes, Moraes; Thiago Medeiros, Mikael, Bruno Tubarão; Kelvin, Felipe Vizeu, Luiz Fernando. Técnico: Eduardo Souza

Anápolis: Márcio Fernandes; Fábio, Igor Matheus, Rafael, Davi; Felipe Dias, Elyeser, Artel; Wandinho, Gonzalo, Tito. Técnico: Luiz Carlos Winck

Local: Estádio Antônio Accioly (Goiânia-GO).

Horário: 19h30.

Transmissão: TV Brasil Central e DAZN



Árbitro: Jefferson Ferreira.

Assistentes: Tiago Gomes e Adriano Mendes.



Ingressos: 40 reais (inteira), 20 reais (meia, com a camisa do Atlético-GO).