Atlético-GO x Avaí: Dragão busca a liderança da Série B

O Atlético-GO traçou quatro metas para o jogo da noite desta sexta-feira (19), às 21h30, no Estádio Antonio Accioly, diante do Avaí, pela 7ª rodada da Série B: conquistar a vitória, manter a invencibilidade na competição nacional, continuar com 100% de aproveitamento em casa e assumir a liderança da Segundona.

As últimas três metas dependem diretamente da primeira, que é vencer o adversário catarinense. O Avaí, que vai estrear o técnico Gustavo Morínigo à frente do comando da equipe, vive temporada de dificuldades, resultados ruins e à procura de novo rumo na Série B. Candidato ao acesso, o time de Florianópolis começou a Segundona devagar, com duas vitórias e quatro derrotas. É o 14º colocado com seis pontos.

A vitória é o que mais interessa ao Dragão na noite desta sexta-feira, pois vai deixar a equipe goiana dentro do grupo dos quatro melhores colocados (G4), conforme o que foi traçado anteriormente pela diretoria, a comissão técnica e o elenco.

Somar pontos na fase inicial da competição é uma condição que sedimenta o caminho para o retorno do clube atleticano à elite nacional no próximo ano. Há um pacto interno, selado entre os jogadores, de buscar o maior número de resultados positivos quando o Atlético-GO for mandante para que, nas rodadas finais, o time possa preparar o chamado sprint rumo ao acesso.

Para se manter na rota vitoriosa, a equipe atleticana seguirá com a base titular do último jogo, mas com uma mudança na defesa – a presença do zagueiro Emerson Santos, de 28 anos, no lugar de Lucas Gazal, suspenso.

O técnico Alberto Valentim também aposta na composição ofensiva da partida em Salvador, composta por Shaylon, Bruno Tubarão, Igor Torres e o artilheiro Luiz Fernando. Kelvin, autor de um dos três gols contra o Vitória, ficará como opção entre os reservas.

Time caseiro

O Atlético-GO tem sido caseiro nesta Série B e na temporada, como um todo. O Dragão tem 87,2% de aproveitamento como mandante no ano. São 11 vitórias, um empate e uma derrota, considerando todas as competições. É o segundo melhor desempenho entre os 20 clubes que jogam a Segundona, só atrás do Sport, que tem 90,7% em casa.

Na competição nacional, o Atlético-GO venceu os três jogos que teve no bairro de Campinas. Coincidentemente, os triunfos foram pelo mesmo placar (2 a 1) sobre CRB, Chapecoense e Londrina.

A única derrota do Atlético-GO como mandante na temporada foi para o Anápolis, 2 a 1, durante a fase de classificação do Goianão. O empate foi com o Volta Redonda, por 1 a 1, pela segunda fase da Copa do Brasil - o Dragão acabou eliminado após derrota (5 a 4) nos pênaltis.

Na condição de visitante, a cereja do bolo do Atlético-GO foi a quebra de invencibilidade do Vitória, no domingo (14) passado, ao vencer o time baiano por 3 a 2, em Salvador. Na ocasião, o Dragão tirou 100% do líder da Série B, resultado que aumentou a confiança da equipe goiana para o jogo desta sexta-feira.

O Dragão começou a 7ª rodada com 14 pontos, invicto e de olho nos resultados dos concorrentes no G4 para assumir a liderança da competição nacional. Um pouco mais cedo, às 19 horas desta sexta-feira, o Vitória (15 pontos) defende a primeira colocação no interior de São Paulo, contra o Mirassol (10 pontos), também interessado em uma posição entre os quatro primeiros.

A matemática é simples para o Atlético-GO terminar a 7ª rodada na liderança da Série B: se o clube baiano não vencer e o Dragão ganhar, os atleticanos dormem na primeira colocação. Assim, esperam pelo domingo (21) por um novo tropeço, desta vez do Criciúma (14 pontos), que joga em casa diante do Ceará (7 pontos).

O técnico Alberto Valentim diz que o Atlético-GO precisa ter um “espírito aguerrido” e “de muita consistência e quantidade”. O treinador costuma dizer para os atletas atleticanos, que é preciso “unir a nossa quantidade à nossa qualidade, coletiva e individual dos jogadores” para não baixar a guarda na competição nacional.

“O nosso objetivo tem de ser diário e constante nos treinos, nos jogos, nos ajustes que fazemos nos vídeos. Além dos ajustes e das coisas boas que temos de repetir, é para manter este nível alto de atenção, de entrega, para fazer mais uma boa partida e da nossa identidade de jogo”, ressaltou o técnico Alberto Valentim, sobre o que espera do Atlético-GO em termos de atitude na Série B.

Invencibilidade de quase dez anos

O Atlético-GO defende uma invencibilidade de quase dez anos contra o Avaí. Desde 2014, o Dragão não perde para o Leão da Ilha. No período, as equipes se enfrentaram em nove ocasiões, pelas séries A e B do Campeonato Brasileiro. A equipe atleticana soma seis vitórias e três empates na sequência invicta contra o adversário desta sexta-feira (19).

A sequência começou no returno da Série B 2014, com triunfo rubro-negro de 2 a 0, em Goiânia, com direito a um gol histórico de Thiago Primão – do meio de campo, ele apanhou um rebote, percebeu o goleiro adversário fora da meta e arriscou o chute, que saiu alto e por cobertura. Antes, o meia havia marcado o gol de cabeça numa noite especial.

Nas outras partidas disputadas, o atacante Luiz Fernando, que estará em campo nesta sexta-feira, também deixou a marca registrada, marcando dois gols – um na goleada de 3 a 0 (Série B 2016) e outro na vitória no Estádio da Ressacada (2 a 0, na Série A 2017).

Ano passado, o Dragão obteve 100% de aproveitamento contra o Avaí, com dois triunfos por 2 a 1 pelo Brasileirão. Nas duas vezes, os gols foram marcados pelo volante Gabriel Baralhas e pelo meia atacante Wellington Rato.

Neste intervalo de dez anos, Atlético-GO e Avaí brigaram por acessos, pela permanência na elite nacional e pela ascensão, como emergentes no concorrido futebol nacional.

Em 2014, o Avaí ficou em 4º lugar na Série B e tomou a vaga que estava nas mãos do Dragão.

Depois, em 2016, o time goiano foi campeão, enquanto o catarinense foi vice. Ambos foram rebaixados no ano seguinte, mas o Leão da Ilha voltou à Série A em 2018, deixando o Dragão em 6º lugar. Na temporada passada, novamente ambos não conseguiram permanecer na elite nacional e voltam a duelar na Segundona.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série B - 7ª rodada

Jogo: Atlético-GO x Avaí

Local: estádio Antonio Accioly (Goiânia/GO)

Data: 19/5/2023

Horário: 21h30



Transmissão: Premiere e Sportv

Ingressos: 40 reais (inteira), 20 reais (meia, com a camisa do Atlético-GO).

Árbitro: Vinicius Goncalves Dias Araujo/SP

Assistentes: Daniel Luis Marques/SP e Victor Hugo Imazu dos Santos/PR

VAR: Victor Hugo Imazu dos Santos/RJ

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Rodrigo Soares, Emerson Santos, Ramon Menezes, Heron; Renato, Rhaldney, Shaylon; Bruno Tubarão, Igor Torres, Luiz Fernando. Técnico: Alberto Valentim.

AVAÍ: Ygor Vinhas; Thales Oleques, Alan Costa, Roberto, Natanael; Xavier, Eduardo, Rafael Gava; Waguininho, Dentinho, Vitinho. Técnico: Gustavo Morínigo.