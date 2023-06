Atlético-GO x Ceará: duelo direto no Accioly

A crise técnica bateu à porta do Atlético-GO, entrou sem pedir licença e habita o clube há quatro rodadas na Série B. Por isso, o Dragão precisa de uma vitória sobre o Ceará na noite desta terça-feira (6), a partir das 21h30, no Antônio Accioly.

(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações, arbitragem e preço de ingressos)

Há necessidade de afastar a fase negativa, que já completou quatro partidas, tirou a equipe da faixa dos quatro melhores colocados (G4) e trouxe dúvidas sobre o potencial do elenco para brigar pelo acesso à elite nacional. O adversário, o Ceará, está colado junto ao time atleticano na tabela de classificação – ambos têm 16 pontos – e tem como treinador o ex-atleticano Eduardo Barroca.

O principal problema do Atlético-GO não é novidade: o sistema defensivo, que chegou à incrível marca de 16 gols sofridos em dez rodadas e tem um dos piores desempenhos, se colocando melhor apenas do que ABC-RN e Avaí-SC (ambos sofreram 18 gols até agora).

Críticas têm sido endereçadas aos zagueiros do Dragão. Por causa disso, a antiga dupla titular caiu do time titular durante o treino desta segunda-feira (5). Ramon Menezes foi deslocado para a formação reserva e o outro defensor, Lucas Gazal, fez treinamento em separado.

A nova “parelha de beques”, termo usado no futebol raiz, deve ser formada por Emerson Santos e Heron, que sai da lateral esquerda para ocupar lugar na zaga. Entre os reservas, apareceram Matheus Sales, João Victor, Ramon Menezes e Matheus Guedes.

Além dos dois novos zagueiros, o segundo volante titular também é novidade – Bruno Tubarão. O jogador está na posição antes ocupada por Rhaldney, outro que está perdendo o lugar entre os titulares.

Nova formação

O Atlético-GO aposta na nova formação para superar o Ceará, desfalcado de pelo menos sete jogadores, entre suspensos e contundidos. Nesta lista, aparece o volante Willian Maranhão, ex-atleticano em duas passagens – a última, ano passado, na campanha que resultou no rebaixamento do clube.

A vitória se tornou necessária ao Atlético-GO para que possa encostar na parte superior da classificação. Não vai entrar ainda no G4, pois, caso vença, o Dragão chegará a 19 pontos, abaixo da turma da faixa do acesso, atualmente composta por Vitória (22 pontos), Vila Nova, Novorizontino-SP e Cricíuma-SC (todos com 20 pontos) – o time vilanovense tem um jogo a menos que os concorrentes.

Por causa dos reveses, o Atlético-GO perdeu a chance de até assumir a liderança, pois empatou duas vezes em casa (contra Avaí-SC e Botafogo-SP) e foi goleado duas vezes no Sul pelo mesmo placar (3 a 0, para o Juventude e o Criciúma).

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Renan Silva, Emerson Santos, Heron, Jefferson; Renato, Bruno Tubarão, Shaylon; Kelvin, Gustavo Coutinho, Luiz Fernando. Técnico: Alberto Valentim

CEARÁ: Richard; Warley, Tiago Pagnussat, Gabriel Lacerda, David Ricardo; Arthur Rezende, Gulherme Castilho, Jean Carlos, Chay; Erick e Nicolas. Técnico: Eduardo Barroca

Local: Estádio Antônio Accioly (Goiânia)

Horário: 21h30

Onde assistir: Sportv e Premiere

Árbitro: Matheus Delgado Candonçan/SP

Assistentes: Anderson José de Moraes Coelho/SP e Daniel Luís Marques/SP

Árbitro de Vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral/SP (VAR-Fifa)

Ingressos: 40 reais (inteira) - meia com a camisa do Atlético-GO