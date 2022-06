Atlético-GO x Corinthians: confira detalhes sobre ingressos

A diretoria do Atlético-GO definiu os valores dos ingressos para a partida deste sábado, às 20h30, diante do Corinthians. Após o empate de 1 a 1 fora de casa, contra o Internacional, o Dragão volta a jogar no Estádio Antônio Accioly. A direção atleticana decidiu adotar uma política de preços mais acessíveis, diferente dos cobrados contra o Flamengo (160 reais a inteira e 80 reais a meia), outro clube de apelo popular.

No jogo diante do Timão, o Atlético-GO setorizou o Antônio Accioly em quatro pontos. Nos setores B e D, com entrada exclusiva pelo portão da Avenida 24 de outubro, o valor será de 40 reais (inteira) e 20 reais (meia, com a camisa do Dragão). No setor A (arquibancadas abaixo dos camarotes), o preço será o dobro - 80 reais (inteira) e 40 reais (meia, com a camisa do Atlético-GO).

Para a torcida do Corinthians, o preço será de 80 reais (inteira). A meia entrada (40 reais) será destinada aos que têm direito adquirido de pagá-la, como estudantes, mediante apresentação de documentação. A comercialização começa na manhã desta quarta-feira (1º de junho) no CT do Dragão (Setor Urias Magalhães), a partir das 8h30. Outro ponto de venda é no Estádio Antonio Accioly (Bairro de Campinas), a partir das 8 horas.