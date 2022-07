Atlético-GO x Corinthians: duelo é transferido para o Antônio Accioly

O jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil entre Atlético-GO e Corinthians será disputado no Estádio Antônio Accioly. A diretoria atleticana fez a solicitação para alteração de local da partida e foi atendida pela CBF.

Antes agendado para o Estádio Serra Dourada, o jogo teve a mudança de local confirmada. Nas redes sociais, o clube diz que a alteração foi feita "em respeito à torcida do Atlético Goianiense" e que o clube vai "abrir mão de uma maior arrecadação para valorizar os verdadeiros atleticanos".

Mandar o jogo no Serra Dourada seria uma forma de buscar um maior retorno financeiro com bilheteria, mas a diretoria atleticana entendeu que o melhor a ser feito é realizar a partida em seu estádio particular, que terá cerca de três mil ingressos vendidos aos visitantes.

Data e horário foram mantidos, ou seja, a partida será disputada no dia 27 de julho (quarta-feira), às 21h30.