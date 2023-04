Atlético-GO x CRB: Dragão reencontra torcida em busca da 1ª vitória na Série B

Na tarde desta sexta-feira (21), a partir das 16h30, o Atlético-GO disputa o segundo jogo pela Série B do Brasileiro. O rubro-negro recebe, no Estádio Antônio Accioly, o CRB-AL. Pode-se dizer que o adversário alagoano é o mais atleticano dos clubes nesta Segundona por ter muitos profissionais que passaram pelo Dragão nos últimos anos.

(Confira, no fim do texto, onde assistir, arbitragem, escalações e ingressos)

A lista começa pelo técnico Umberto Louzer, comandante do Dragão no título do Goianão 2022, no início da Copa Sul-Americana, na Copa do Brasil e na Série A do Brasileiro. No CRB-AL, Louzer também foi campeão alagoano na atual temporada.

O treinador dirige um elenco que tem a zaga conhecida da torcida do Dragão - Gilvan, titular e capitão do Atlético-GO em partidas de 2017, 18, 19 e 20, além de ter sido bicampeão do Estadual 2019 e 20 e acesso à Série A, e Anderson Conceição, que jogou a Série B de 2013 pelo clube goiano.

Também estão na equipe o lateral Matheus Ribeiro (campeão da Série B 2016), o meia João Paulo (titular em 2018 e 2021), os atacantes Hyuri (Série A 2020) e Mike (campeão do Goianão e artilheiro do Atlético-GO em 2019, com 18 gols, além de ter sido um dos destaques na campanha de acesso à Série A) e o volante Anderson Leite (Série B 2015).

O CRB não atuou na 1ª rodada porque enfrentaria o Sport. O jogo teve de ser adiado porque o time pernambucano iniciou sábado (15) a decisão do título de Pernambuco contra o Retrô-PE.

O CRB vem de bons resultados nesta temporada. É bicampeão do Alagoano, chegou à semifinal da Copa do Nordeste e quebrou a invencibilidade do Athletico-PR (vitória de 1 a 0 e gol de Anderson Leite) na Copa do Brasil. Para seguir adiante na Copa do Brasil, a equipe de Alagoas decidirá vaga contra o Furacão, na próxima semana, em Curitiba.

Reencontro com a torcida

O Atlético-GO reencontra a torcida, no Bairro de Campinas, após as últimas semanas de festa: venceu o Goiás por 2 a 0 no Antônio Accioly no dia 2 de abril e, no dia 9, festejou no estádio a conquista do título do Estadual, após ser derrotado no tempo normal do jogo da volta, mas venceu nos pênaltis na Serrinha. Como os clássicos são com torcida única, o time se dirigiu ao Accioly após o jogo para comemorar com a torcida, que acompanhava a decisão no estádio por telão.

A fase festiva é passado. O Dragão terá concorrente bem organizado taticamente, com bons valores individuais, motivado e no embalo. O Dragão precisa trazer os torcedores para o lado dele na Série B. Para isso, terá de superar os erros defensivos cometidos nos últimos jogos: nas derrotas para o Goiás (3 a 1, na final do Goianão) e na estreia na Série B (3 a 3 com o Sampaio Corrêa-MA).

Após o empate na estreia na Série B, as cobranças foram direcionadas não só ao sistema defensivo e ao elenco, mas também ao técnico Mozart. É dele a tarefa de ajustar a defesa e, então, buscar a primeira vitória na Série B e afastar a desconfiança quanto ao potencial do time. Mozart trabalhou no futebol alagoano no CSA-AL, principal rival do CRB-AL, nas Séries B de 2020 e 2021, quando o clube beliscou o acesso, chegando em 5º lugar nas duas temporadas.

O técnico atleticano faz duas mudanças na equipe. Na defesa, desfalcado do lateral esquerdo Jefferson (contundido) e sem poder contar com Moraes Júnior (afastado dos treinos com bola e jogos por ser investigado por manipulação de resultado), o treinador decidiu pela estreia do zagueiro Heron, de 22 anos, que rescindiu vínculo com o Goiás e acertou contrato de dois anos com o Dragão.

O zagueiro atuará na esquerda e será a opção de recomposição defensiva na linha de quatro quando estiver se defendendo e na linha de três quando a equipe atacar. A outra novidade será o meia-atacante Marco Antônio, que já atuou duas vezes (contra Volta Redonda-RJ e Sampaio Corrêa-MA), com bom desempenho em São Luís, onde fez a jogada em que Rhaldney marcou o terceiro gol. Entra no lugar de Airton.

O time atleticano terá uma postura ofensiva com Marco Antônio, Shaylon, Gustavo Coutinho e Luiz Fernando. Há cobrança para os jogadores de frente marcarem sob pressão a saída de bola da equipe adversária.

FICHA TÉCNICA

Atlético-GO: Ronaldo; Rodrigo Soares, Lucas Gazal, Emerson Santos, Heron; Matheus Sales, Rhaldney, Marco Antônio; Shaylon, Gustavo Coutinho, Luiz Fernando. Técnico: Mozart

CRB-AL: Diogo Silva; Matheus Ribeiro, Anderson Conceição, Fábio Alemão, Guilherme Romão; Auremir, Juninho Valoura, João Paulo; Renato (Copete), Anselmo Ramon, Mike. Técnico: Umberto Louzer

Local: Estádio Antônio Accioly (Goiânia-GO)

Horário: 16h30

Onde assistir: SporTV e Premiere

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima/MG

Assistentes: Leonardo Henrique Pereira/MG e Magno Arantes Lira/MG

Árbitro de Vídeo: Charly Wendy Stroub Deretti/SC (Fifa)

Ingressos: 40 reais (inteira) - meia com a camisa do Atlético-GO