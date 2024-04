Atlético-GO x Flamengo: onde assistir, horário e escalações

Dois campeões estaduais rubro-negros estreiam na Série A do Campeonato Brasileiro em confronto neste domingo (14), às 16 horas, no Serra Dourada, que volta a ser palco de uma partida oficial, a primeira no estádio nesta temporada. Será uma tarde de colorido vermelho e preto, as cores das duas equipes, que iniciam a competição com objetivos diferentes.

(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações, ingressos e arbitragem)

Há uma semana, o Atlético-GO festejou a conquista do inédito tricampeonato do Goianão e o Flamengo voltou a ganhar o Carioca, se isolando como o maior vencedor deste torneio regional.

O Dragão, que jogou a elite nacional pela última vez em 2022, quando foi rebaixado, não esconde de ninguém que tem como objetivo garantir a permanência no Brasileirão. O Flamengo, forte e com alto poder de investimento, é um dos candidatos ao título da Série A.

As duas equipes rubro-negras chegam à rodada inicial da Série A com números positivos. O Atlético-GO vem de 15 vitórias seguidas, recorde do clube, superando as marcas de dez triunfos consecutivos em 1972 e 2008. O clube goiano tem um dos melhores aproveitamentos ofensivos do futebol nacional (50 gols em 19 partidas, por Goianão e Copa do Brasil) e não perde como mandante desde junho do ano passado. O clube se vê num momento de autoestima elevada.

O Flamengo está invicto em 2024. Nas 17 partidas disputadas por Carioca e Libertadores, o clube obteve 12 vitórias e 5 empates. Salta aos olhos o aproveitamento defensivo da equipe formada pelo técnico Tite – sofreu só 2 gols nestas 17 atuações. O goleiro argentino Agustin Rossi foi vazado uma vez apenas e vive fase de muita segurança na meta rubro-negra. Na defesa, outro destaque é o zagueiro Fabrício Bruno, de 24 anos e titular da seleção brasileira em dois amistosos internacionais, diante da Inglaterra (1 a 0) e Espanha (3 a 3).

Outro zagueiro, Léo Pereira tem faro artilheiro e já marcou três gols neste ano, mas ainda perde no quesito para o atleticano Alix Vinícius, com cinco gols marcados.

O técnico do Atlético-GO, Jair ventura, destacou que o Dragão vai medir forças com um gigante do País do futebol, que não se reduz à uma equipe, mas é uma espécie de seleção sul-americana, pois é formada por destaques brasileiros, uruguaios, um chileno (o volante Erick Pulgar) e o argentino Rossi na meta. A constelação uruguaia tem jogadores da Celeste, a seleção charrua, com os laterais Guillermo Varela e Matias Viña e os meias Nicolás De La Cruz e o renomado De Arrascaeta, uma referência entre os flamenguistas.

No comando, está o técnico Tite, ex-seleção brasileira com duas Copas do Mundo disputadas (2018 e 2022, chegando às quartas de final) e um título da Copa América (2019).

A força do Flamengo não se resume à competitividade em campo. O Flamengo é um fenômeno do futebol brasileiro. Como uma divindade, carrega uma legião de fieis por onde anda. Por isso, e de olho numa renda vultosa, a direção do Atlético-GO fez opção pelo Serra Dourada, que teve de passar por reparos para receber o jogo, mas ainda carecendo de melhorias para ter partidas com regularidade. O Dragão cogita jogar novamente no local no outro domingo (21), contra o São Paulo. Isso será assunto para o pós-jogo diante do Flamengo.

O Atlético-GO sabe das possibilidades que tem diante de um adversário como o Flamengo. O técnico Jair Ventura, de volta à elite nacional (trabalhou na Série A pela última vez em 2022, pelo Goiás), mantém a base campeã do Goianão. Terá dois desfalques: o lateral direito Bruno Tubarão e o volante Roni, que se lesionaram na final do Estadual. Serão substituídos por Maguinho e Rhaldney, respectivamente.

O Atlético-GO tem uma formação que pretende começar com segurança e bons resultados a Série A. Por falar em resultados, a torcida atleticana nunca se esqueceu de duas goleadas históricas sobre o Flamengo: 4 a 1 (no Rio, na Série A 2011) e 3 a 0 (no Estádio Olímpico, na Série A 2020, no retorno do futebol após cinco meses de paralisação por causa da pandemia do coronavírus).

FICHA TÉCNICA

Atlético-GO: Ronaldo; Maguinho , Alix Vinícius, Adriano Martins e Guilherme Romão; Rhaldney, Gabriel Baralhas e Shaylon; Alejo Cruz, Emiliano Rodríguez e Luiz Fernando. Técnico: Jair Ventura

Flamengo: Rossi; Guillermo Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De La Cruz (Allan) e Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro (Carlinhos ou Bruno Henrique) e Everton Cebolinha. Técnico: Tite

Local: Estádio Serra Dourada (Goiânia-GO)

Data: Domingo (14/4/2024)

Horário: 16 horas

Onde assistir: Globo e Premiere

Árbitro: André Luiz Sketino Policarpo Bento (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)

VAR: Wagner Reway (VAR-Fifa)

Ingressos: 400 reais (cadeira) e 300 reais (arquibancada). Meia para torcedores com a camisa do Atlético-GO ou que doarem um quilo de alimento não perecível