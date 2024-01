Atlético-GO x Goiás: capitães da área voltam a se enfrentar

A importância do clássico Atlético-GO x Goiás, que será disputado neste domingo (21), no Estádio Antônio Accioly, começa, dentro de campo, pela representatividade que os goleiros têm em relação aos times que defendem e às respectivas torcidas. Ronaldo, de 27 anos, e Tadeu, de 31 anos, têm a missão de evitar os gols dos adversários. Porém, o protagonismo dos jogadores, que moram no mesmo prédio em Goiânia, extrapola a posição que ocupam. Os dois jogadores são líderes e, neste início de Goianão, são os capitães de suas equipes.

Os dois devem trocar flâmulas antes do jogo, certamente vão se cumprimentar e, depois, ficarão com a responsabilidade de orientar o sistema defensivo. Dependendo da necessidade, terão de dialogar com a arbitragem e, se a ocasião pedir e exigir, precisarão fazer valer a condição de líderes no vestiário. A patente de capitão não é por acaso. A tarja no braço não é adereço no uniforme, mas identificação, dentro e fora de campo, de cada um dos goleiros.

Ronaldo inicia a terceira temporada dele pelo Atlético-GO. De terceira opção no começo de 2022, ele saltou para a condição de titular naquele ano, agarrou a oportunidade, mostrou ter segurança para atuar em jogos pesados e se identificou com a torcida.

Neste domingo (21), às 16 horas, o goleiro atleticano disputará pela sétima vez o clássico contra o Goiás, adversário do Dragão nas duas finais recentes do Goianão (2022 e 2023), nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2022 e na Série A de 2022. Em cada uma dessas competições, Ronaldo atuou pelo menos uma vez no clássico e guarda boas recordações dos embates. Neles, viu o time atleticano precisar ser cirúrgico nas conclusões para superar outro goleiro de destaque – Tadeu, do Goiás.

O goleiro atleticano tem histórico, no clássico diante do Goiás, de seis presenças, nas quais venceu três, empatou um e perdeu dois jogos. Tudo isso num intervalo de dois anos – Ronaldo se apresentou ao Dragão em 2022.

Entre os clássicos que Ronaldo disputou, por Série A, Copa do Brasil e Goiano, estão os dois jogos da final do ano passado: Atlético-GO 2 x 0 Goiás, no 1º jogo da final disputado no Accioly, e Goiás 3 x 1 Atlético-GO, na Serrinha, com o Dragão vencendo por 5 a 4 nos pênaltis numa das decisões mais polêmicas do Estadual.

Quando foi apresentado ao Atlético-GO, no dia 14 de fevereiro de 2022, ao lado do badalado atacante Dellatorre, o goleiro prometeu “fazer história no clube”. Porém, chegou na condição de reserva e ainda teve lesões na pré-temporada. O projeto do camisa 1 ganhou forma na Série A 2022, após o título do Goianão em que o titular era Luan Polli.

Mais do que dono da posição e jogador identificado com a torcida, Ronaldo assumiu outro posto no Dragão – a de um dos líderes do elenco e capitão do time. Ano passado, na polêmica decisão diante do Goiás, fez valer sua cobrança em relação ao pênalti cobrado por Hugo. O camisa 1 correu em direção ao árbitro Wilton Pereira apontando os dois toques na bola. O gol foi anulado e o Atlético-GO festejou o bicampeonato na Serrinha. No pódio, nas fotos e imagens, lá estava Ronaldo erguendo o cobiçado troféu do Estadual, o primeiro dele como titular e com a faixa de capitão no braço.

Na Série B, Ronaldo voltou a passar pela experiência da reserva. O técnico Alberto Valentim decidiu trocar as peças e fez opção por Diego Loureiro em três partidas. Ronaldo retomou a posição após uma expulsão de Loureiro.

Melhor na saída de gol, o capitão desenvolveu outra especialidade: as defesas de pênaltis. Foram seis cobranças defendidas por ele, apesar de que uma delas, na goleada (4 a 1) sofrida para o Mirassol-SP, ele espalmou uma cobrança de Zé Roberto, mas o atacante aproveitou o rebote e marcou o gol.

“É (Ronaldo) um atleta importante, foi muito importante na nossa campanha do acesso. É bom ter goleiro do tamanho, e não falo da estatura (1,94m), mas da envergadura do Ronaldo. Com certeza, os atacantes vão jogar (para ultrapassá-lo). Fui um privilegiado de trabalhar com grandes goleiros, como Jefferson, Gatito (Fernández), Cássio, Tadeu, Ronaldo. É importante para o treinador quando tem um grande goleiro, assim como um bom atacante também”, disse o técnico Jair Ventura, após a vitória em Morrinhos.

Tadeu é o principal jogador do Goiás há pelo menos três temporadas. Desde 2019 no clube goiano, o goleiro de 31 anos carrega a braçadeira de capitão e é visto como um dos principais líderes do elenco esmeraldino.

Na história do Goiás, a posição de goleiro é uma das que mais possuem atletas com características de liderança e confiança. Harlei é a principal referência e também o jogador com mais jogos disputados no clube (831). Nomes como Joel (década de 1960), Edson e Eduardo (década de 1980), Kléber Guerra (até o final dos anos 1990) e Renan (entre 2013 e 2016) são outros exemplos. Tadeu superou quase todos e só fica atrás de Harlei em número de jogos: tem 256 partidas disputadas pelo clube.

Recentemente, Tadeu quase deixou o Goiás. O jogador chegou a aceitar uma proposta do Santos, mas não houve acerto financeiro entre os clubes e o goleiro, que tem contrato até o final de 2026, permanece na equipe esmeraldina.

Neste domingo (21), Tadeu terá mais um capítulo de uma rivalidade à parte. O Atlético-GO é o clube contra o qual ele mais jogou na carreira, por Goiás e Oeste. Foram 16 confrontos, com 5 vitórias, 3 empates e 8 derrotas.