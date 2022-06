Atlético-GO x Goiás: clássico goiano terá ida no Accioly e decisão na Serrinha

O primeiro clássico goiano da história da Copa do Brasil terá duelo de ida no Estádio Antônio Accioly, o Castelo do Atlético-GO, e volta na Serrinha, casa do Goiás. Os mandos foram definidos nesta terça-feira (7), após o sorteio que definiu os confrontos das oitavas de final do torneio nacional.

Além do clássico goiano, outros três duelos estaduais serão disputados nas oitavas de final da Copa do Brasil: Corinthians x Santos, São Paulo x Palmeiras e Fortaleza x Ceará. Não houve restrição no sorteio, o que permitiu a definição dos encontros entre times do mesmo estado.

Com a definição do clássico goiano, ao menos um time do Estado avançará às quartas de final da Copa do Brasil. Os classificados nesta fase do torneio vão receber premiação de R$ 3,9 milhões.



Confira os confrontos das oitavas da Copa do Brasil*:

Atlético-GO x Goiás

Fortaleza x Ceará

América-MG x Botafogo

Bahia x Athletico-PR

São Paulo x Palmeiras

Corinthians x Santos

Fluminense x Cruzeiro

Atlético-MG x Flamengo

*times da direita decidem vaga às quartas de final como mandante