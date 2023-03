Atlético-GO x Goiás: ingressos à venda para jogo de ida da final do Goianão

O Atlético-GO iniciou nesta terça-feira (28) a venda de ingressos para o jogo de ida da final do Campeonato Goiano contra o Goiás. O clássico é disputado com torcida única, portanto apenas rubro-negros poderão ir ao Accioly no domingo (2 de abril). Os valores são de 40 reais (inteira) e 20 reais (meia-entrada).

Torcedores com a camisa do Atlético-GO pagam meia-entrada. Outra promoção é válida para os rubro-negros que possuem o “Passaporte do Dragão”. Cada torcedor ganha uma cortesia, que precisa ser retirada no CT do Dragão até às 12 horas de sábado (1º de abril).

Os ingressos podem ser adquiridos no CT do Dragão, nas bilheterias do estádio Antônio Accioly e no site IngressoSA.

Confira as informações sobre a venda dos ingressos para o jogo de ida da decisão do Goianão:

Valores

40 reais (inteira)

20 reais (meia-entrada)

Pontos de vendas:

CT do Dragão

Estádio Antônio Accioly

Online