Atlético-GO x Goiás: ingressos para o clássico pelo Goianão

Os ingressos para o clássico de domingo (15) entre Atlético-GO e Goiás, no Antônio Accioly, às 10h30, custam 40 reais. Torcedor com camisa do Dragão paga meia-entrada. A torcida do mandante será a única presente no estádio.

A venda de bilhetes começou nesta quinta-feira (12).

A venda online é feita pelo site Ingressos SA, até às 8 horas de domingo (15)

Veja os locais de venda física:

Centro de Treinamento - Urias Magalhães

Dia 12/01/2023 (quinta-feira) das 08:30hs até 17:30

Dia 13/01/2023 (sexta-feira) das 08:30 às 17:30

Dia 14/01/2023 (sábado) das 08:30hs até 12:00

Estádio Antônio Accioly

Dia 12/01/2023 (quinta-feira) das 08:00hs até 18:00

Dia 13/01/2023 (sexta-feira) das 08:00 às 18:00

Dia 14/01/2023 (sábado) das 08:00hs até 18:00

Dia 15/01/2023 (domingo) das 08:00hs até o horário do jogo

Com plano individual e família, Atlético-GO lança passaporte para jogos de 2023

O Atlético-GO apresentou o novo plano de fidelização do torcedor para a temporada 2023. O clube terá o Passaporte Dragão, mas com algumas diferenças em relação aos planos que foram lançados ano passado. A adesão pode ser nas formas Individual (580 reais por ano) e o família (435 reais para cada pessoa, podendo chegar ao limite de cinco integrantes). Em 2022, quando apresentou a primeira modalidade, a agremiação tinha o Plano Ouro (570 reais) e o Diamante (800 reais) nas partidas em que o Dragão era mandante.

Entre as novidades, o presidente destacou que o torcedor terá mais uma opção de entrada no Estádio Antonio Accioly, além do portão de acesso na Avenida Perimetral – o futuro local será na portaria da Avenida 24 de Outubro. O dirigente destacou que não haverá mais uma área específica no Estádio para os torcedores, baseado numa pesquisa de opinião realizada entre os que aderiram ano passado. Adson Batista disse que o torcedor “não quer um lugar fixo”, mas que prefere ocupar outros espaços durante os jogos.

O plano contempla descontos na loja do clube (a Dragão Store) e que promoções serão criadas durante o ano. O dirigente avisou que os preços não contemplam as taxas que são cobradas pelas operadoras de cartão, caso o torcedor queira usá-lo no pagamento. As vendas começam no CT do Dragão (Setor Urias Magalhães), nesta quinta-feira (12). O plano de adesão começa a vigorar no clássico deste domingo (15), às 10h30, no Estádio Antonio Accioly, diante do Goiás. As vendas começam no CT do Dragão, no Setor Urias Magalhães.