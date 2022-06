Atlético-GO x Goiás: quarteto paulista comanda arbitragem no clássico

O árbitro paulista Flávio Rodrigues de Souza, pertencente ao quadro da Fifa, foi o escolhido para apitar o clássico entre Atlético-GO e Goiás desta quarta-feira (22), no Estádio Antônio Accioly, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Além de Flávio Rodrigues de Souza, a equipe de arbitragem terá a presença da assistente Neuza Inês Back, que também faz parte do quadro da Fifa e está convocada para a Copa do Mundo do Catar. Alex Ang Ribeiro completa o trio que trabalhará em campo na partida.

Na cabine do VAR estará Márcio Henrique de Gois, também de São Paulo, como árbitro de vídeo. Fabrício Porfírio de Moura (SP) será assistente do VAR, enquanto Giulliano Bozzano (MG) será o observador de VAR.