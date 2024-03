Atlético-GO x Goiânia e Vila Nova x Aparecidense: raio-X das semifinais do Goianão

As semifinais do Campeonato Goiano foram definidas nesta segunda-feira (11) com a classificação do Atlético-GO, que goleou o Goiatuba (5 a 0) pela terceira vez no ano, no último jogo das quartas de final do Goianão. Com a melhor campanha entre os semifinalistas, o Dragão se junta a Vila Nova, Goiânia e Aparecidense, que garantiram suas vagas no final de semana.

A pontuação geral dos classificados, considerando a 1ª fase e as quartas de final, definiu os confrontos da semifinal: o Atlético-GO, 1º colocado no geral, vai disputar o clássico contra o Goiânia, que é o 4º entre os semifinalistas. Já o Vila Nova (2º) desafia a Aparecidense (3ª). Tigre e Dragão, por terem melhores campanhas, jogam como mandantes as partidas de volta.

A fase semifinal reúne times que seguem a busca de um título que terá gosto diferente, em caso de conquista.

O Atlético-GO está vivo na tentativa do inédito tricampeonato estadual. Goiânia e Vila Nova têm em comum o desejo de encerrar longos jejuns - o Tigre não é campeão desde 2005, enquanto o Galo não vence desde 1974. Já a Aparecidense sonha com seu primeiro troféu do Goianão.

A semifinal também definirá os três clubes goianos que vão disputar a Copa do Brasil em 2025 por meio do Estadual. Os times finalistas e o 3º colocado no geral vão garantir presença no torneio nacional na próxima temporada.

Os confrontos da semifinal marcam uma situação inédita. Atlético-GO e Goiânia disputam o clássico mais antigo do futebol goiano, mas nunca se enfrentaram em um confronto eliminatório no Goianão. A primeira vez será na semifinal de 2024.

Clubes que foram protagonistas nas primeiras décadas do Campeonato Goiano, antes mesmo do profissionalismo (a partir de 1962), Dragão e Galo alternavam títulos entre 1944 e 1960. O Atlético-GO conquistou cinco dos seus 17 títulos no período, enquanto o Goiânia levantou 12 dos 14 troféus no intervalo, que só foi interrompido em 1961 com o primeiro título do Estadual do Vila Nova.

As fases eliminatórias no Campeonato Goiano só foram registradas a partir de 1983. Antes disso, o torneio tinha formatos de pontos corridos ou fase de classificação que definiam classificados para quadrangulares para a definição de campeões, por exemplo.

No retrospecto de confrontos entre Atlético-GO e Goiânia há 17 duelos eliminatórios, de acordo com pesquisas no Futebol de Goyaz.

Os confrontos ocorreram entre 1938 e 1985 por competições de Copas, como a Copa Iris Rezende Machado em 1985, torneios como Torneio Nilo Margon e Taça Foto Berto, que foram competições criadas na era amadora do futebol goiano, e no extinto Campeonato Citadino de Goiânia, que era o principal torneio do futebol goiano até a criação do Campeonato Goiano.

Se Atlético-GO e Goiânia vão duelar pela primeira vez em mata-mata, Vila Nova e Aparecidense prometem duelos equilibrados e vão disputar o 4º encontro entre os clubes por uma fase eliminatória do Campeonato Goiano. Todos os outros três foram em semifinais.

Em 2017 e 2021, o Vila Nova levou a melhor. Em 2018, a Aparecidense avançou à final. Coincidência negativa é que, nessas três ocasiões em que um foi à decisão após eliminar o outro, Tigre e Camaleão foram derrotados na final e terminaram com o vice-campeonato.

Entre os semifinalistas, o Atlético-GO é quem mais venceu no Goianão 2024 com 10 vitórias - Dragão ainda tem um empate e duas derrotas - e campanha de 31 pontos com aproveitamento de 79,5%. O Vila Nova é o único com 100% como mandante: sete jogos, sete vitórias.

Goiânia e Aparecidense chegam com campanhas mais modestas nos confrontos, mas vivem momentos que aumentam a expectativa das equipes.

O Galo surpreendeu e eliminou o Goiás na Serrinha após vitória nos pênaltis (3 a 2) e terá a missão de parar o rival Atlético-GO, que venceu os últimos 11 jogos na temporada. O Camaleão, por sua vez, cresceu com a chegada do técnico Lúcio Flávio e tenta voltar à final do Estadual após seis anos.