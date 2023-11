Atlético-GO x Guarani: onde assistir, horário e escalações

Permanecer na Série B ou retornar para a Série A. O futuro do Atlético-GO, em 2024, está em jogo e será decidido contra o Guarani, na tarde deste sábado (25), a partir das 17 horas, no Estádio Antônio Accioly. A definição sobre qual divisão nacional o Dragão disputará na próxima temporada resume a importância da última partida do clube em 2023.

(Veja, no fim do texto, onde assistir, escalações, arbitragem e detalhes do confronto)

A distância entre as duas séries é enorme em termos de faturamento, nível técnico, competitividade, ranking. Na nova ordem do futebol brasileiro, participar da elite nacional significa uma mudança de patamar, para usar uma expressão conhecida. O Atlético-GO disputou a Série A sete vezes (2010, 11, 12, 17, 20, 21 e 22) nos últimos 15 anos e subiu degraus. É por isso que o Dragão espera fazer novamente a transição da Série B para a Série A.

O Atlético-GO precisa, inicialmente, vencer o Guarani. Também ficará sintonizado no que ocorre em duas cidades do Nordeste neste sábado (25). O Dragão será torcedor, ou secador, nos jogos do Vila Nova contra o ABC, em Natal, e do Juventude contra o Ceará, em Fortaleza. Os visitantes (Vila Nova e Juventude) não podem vencer.

No cenário da última rodada, são seis concorrentes (Atlético-GO, Vila Nova, Juventude, Mirassol, Novorizontino e Sport) lutando por duas vagas. O time atleticano tem 61 pontos, mas está em desvantagem no número de vitórias contra o Vila Nova (17 a 16), também com 61 pontos, e também vê o Juventude à frente (62 pontos) e com mais vitórias (17 a 16).

Se um deles não ganhar e o Atlético-GO vencer em casa, poderá repetir a festa de 2019, marcada por muita tensão na rodada final, com direito a reza do elenco e da comissão técnica no gramado e explosão coletiva após o término daquela rodada, no dia 31 de outubro de 2019.

Terceira vez em Goiânia

Pela terceira vez no processo de reconstrução do clube, o Atlético-GO decide em Goiânia uma vaga na elite nacional na rodada final, dependendo da vitória dele e de resultados negativos de algum concorrente. A situação não é novidade no clube, que passou por isso nas Séries B 2014 e 2019. A balança dos resultados está equilibrada: o time sofreu e subiu em 2019 e amargou a decepção de ficar pelo caminho em 2014, após bela campanha de recuperação no returno, sob o comando do técnico Wagner Lopes.

Os resultados da última rodada naquelas temporadas foram precedidos de muita tensão, em 2019, e problemas de gestão, em 2014, às vésperas de jogar contra o Santa Cruz. Deu certo há quatro anos, mas os erros de 2014 resultaram na derrota (3 a 2 para o Santa Cruz), na fatura que chegou depois sem o acesso.

O Atlético-GO subiu em 2019 após empate sem gols com o Sport, mas teve de esperar pelo improvável, a vitória do rebaixado São Bento (2 a 1) em Belo Horizonte sobre o América-MG, concorrente do Dragão. Aquele acesso deixou o clube goiano três anos seguidos na Série A (2020, 21 e 22), nos quais o Atlético-GO dobrou o potencial dele.

A decepção de 2014 foi dolorida. O Atlético-GO teria de vencer o Santa Cruz, no Serra Dourada. Além disso, precisava de tropeços de alguns adversários, mas isso não ocorreu só no jogo Avaí 1 x 0 Vasco (o time catarinense não poderia vencer). O clima não estava bom porque alguns atletas receberam cheques sem fundo antes do jogo. O Dragão ficou pelo caminho num time que tinha Márcio, Lino, Willian Arão, Diogo Barbosa, Jorginho, Júnior Viçosa, entre outros.

O técnico Jair Ventura profetizou que “será com emoção”, pois sabe do que se passou há quatro anos, em 2019. “Sei, todo mundo ajoelhado e torcendo no final do jogo. Vai ser com emoção, pelo jeito. É a Série B mais difícil dos últimos anos, falando pelos números. Caiu na minha vez, mas está bom”, disse o treinador do Atlético-GO, que assumiu o time na virada do 1º para o 2º turno, conseguiu bons resultados e a arrancada que deixa o clube sonhando com o acesso.