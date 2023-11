Atlético-GO x Novorizontino: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Novembro é o mês das decisões para o Atlético-GO na Série B do Brasileiro. A primeira de uma série de quatro será na noite desta quarta-feira (1º), coincidentemente no dia que abre o penúltimo mês do calendário. O Dragão vai receber o Novorizontino-SP, às 20 horas, no Estádio Antônio Accioly, com a obrigação de conquistar a vitória.

(Confira, no fim do texto, onde assistir, preços de ingressos, arbitragem e escalações)

Nesta reta decisiva do torneio, nove clubes disputam quatro vagas na elite nacional e todo ponto é importante para a contagem geral da competição. O Dragão está em 3º lugar, soma 59 pontos, mesma pontuação do vice-líder Sport, e enfrenta um adversário que tem 56 pontos, fora do G4 (está em 6º).

A partida diante do clube paulista tem algumas variáveis. O resultado dele vai nortear como o Atlético-GO terá de lidar com os três últimos jogos, contra Sport e Mirassol (fora) e Guarani (casa). Os quatro adversários são concorrentes do Dragão, que começa a rodada na frente de todos eles.

Caso vença, o time atleticano ficará em boa posição dentro do G4 para garantir o acesso nas rodadas seguintes. O empate pode tirá-lo do G4 e, caso seja derrotado, a primeira situação negativa é que o Novorizontino iguala a pontuação atleticana (59 pontos), mas supera o time goiano nos critérios de desempate – terá mais vitórias (18 a 16).

Esta é atmosfera que movimenta o jogo. O Dragão joga em casa no começo do mês e fecha a participação dele, em Goiânia, no final de novembro. No meio do mês, será visitante contra o Sport e o Mirassol.

A ideia é coroar um returno de recuperação. No período, o Atlético-GO é o melhor time (32 pontos) e tem se mostrado competitivo. Agora, é chegada a hora da colheita, de conquistar o acesso, de mostrar a capacidade do elenco e da comissão técnica, liderada por Jair Ventura.

O treinador garantiu, após a derrota de virada (2 a 1) para o Vila Nova, no clássico do fim de semana passado, que o time atleticano vai conquistar o acesso, pois tem elenco e capacidade para ser decisivo no momento em que mais será exigido.

O Atlético-GO tem o fator casa como um dos trunfos. Sob a direção de Jair Ventura, não perdeu em casa e empatou duas vezes, contra o Sampaio Corrêa (2 a 2, na estreia do técnico) e diante do líder, o Vitória (0 a 0). Mais do que nunca, o time atleticano precisa ser caseiro.

O treinador reconhece que o clube chegará pressionado para buscar o resultado e o acesso. Porém, não pode ter isso como desculpa. Nos duelos contra três clubes do interior paulista (Novorizontino, Mirassol e Guarani) e um nordestino (Sport), o que se espera é atitude e poder de decisão dos principais jogadores, como Ronaldo, Gabriel Baralhas (autor de cinco gols), Luiz Fernando (vice-artilheiro do time na Série B com oito gols) e Gustavo Coutinho (goleador do torneio com 13 gols).

A equipe, na noite desta quarta-feira (1), está desfalcada do lateral direito Bruno Tubarão, suspenso. O substituto será Rodrigo Soares, titular em boa parte da temporada, mas que perdeu a posição após duas contusões.

No último treino, Jair Ventura contou com a presença do volante Matheus Sales, que teve uma concussão num choque de cabeça no clássico com o Vila Nova, saiu de campo diretamente para um hospital e ficou em observação nos dois últimos dias. Ele treinou, mas Jair Ventura fez mistério e também usou o volante Rhaldney na movimentação.

Fato é que o Atlético-GO mantém a postura ofensiva que o fez se tornar o segundo ataque mais positivo da Série B, com 50 gols, atrás do Sport, que marcou 54 vezes.

O Novorizontino é dirigido pelo técnico Eduardo Baptista (ex-Atlético-GO, ano passado, em passagem curta de um mês). A equipe vem de vitória sobre a Ponte Preta (2 a 0), resultado que reabilitou o time na Série B, e atua com três zagueiros de estatura elevada, o que foi ressaltado por Jair Ventura. O time de Novo Horizonte (SP) tem uma das defesas menos vazadas da Série B (26 gols sofridos).

FICHA TÉCNICA

Atlético-GO: Ronaldo; Rodrigo Soares, Luiz Felipe, Alix Vinícius e Lucas Esteves; Matheus Sales (Rhaldney), Gabriel Baralhas e Shaylon; Kelvin, Gustavo Coutinho e Luiz Fernando. Técnico: Jair Ventura

Novorizontino: Jordi; Adriano Martins, César Martins e Ligger; Lepo, Geovane, Marlon e Roberto; Aylon, Douglas Baggio e Rodolfo. Técnico: Eduardo Baptista

Local: Estádio Antônio Accioly (Goiânia-GO)

Horário: 20 horas

Onde assistir: Premiere e Sportv

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima/MG

Assistentes: Magno Arantes Lira/MG e Fernando Kruger/MT

VAR: Philip Georg Bennett RJ

Ingressos: 20 reais (inteira). Promoção: meia com a camisa do Atlético-GO