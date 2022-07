Atlético-GO x Olimpia: Dragão sonha com vaga inédita

Na terceira participação na Copa Sul-Americana, o Atlético-GO sonha com uma classificação inédita às quartas de final do torneio continental. O Dragão define a permanência dele na competição na noite desta quinta-feira (7), a partir das 21h30, no Estádio Serra Dourada. O time rubro-negro entra em campo com a obrigação de reverter a vantagem do Olimpia, do Paraguai, de dois gols de diferença, conquistada no jogo de ida, em Assunção, para avançar de fase.

(No fim deste texto, veja escalações prováveis, arbitragem e ingressos)

Após sofrer gols de Derlis González e Alejandro Silva e não conseguir balançar as redes no Paraguai, a equipe goiana tem duas opções: vencer por dois gols de vantagem e decidir nos pênaltis ou abrir uma goleada de pelo menos três gols sobre o adversário, o que é um grande desafio para os atleticanos. O classificado terá como adversário, nas quartas, o tradicional Nacional (Uruguai), que eliminou o Unión (Argentina) com vitórias de 2 a 0 e 2 a 1.

O Atlético-GO vai retornar ao principal estádio do futebol goiano após dois anos e oito meses - a última vez foi no empate de 1 a 1 diante do Vila Nova, pela Série B 2019, no dia 11 de outubro. Nos últimos anos, o Dragão alternou entre o Olímpico e o Antonio Accioly, a atual casa do clube em competições oficiais.

A volta ao Serra Dourada ocorre porque o Accioly não tem capacidade mínima de público exigida pela Conmebol (20 mil pessoas) nas partidas eliminatórias (mata-mata) a partir das oitavas de final.

O sonho atleticano de seguir na Sul-Americana exigirá do elenco e da comissão técnica uma atuação primorosa, baseada na intensidade e competitividade diante de um adversário de tradição e história na América do Sul. O Atlético-GO terá de se expor, ousar e atacar desde os minutos iniciais. Se possível, marcar gol o mais rápido possível para fazer a torcida incentivar a equipe. Algo semelhante à estratégia promovida pelos paraguaios no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção.

O técnico Jorginho expressou esse desejo, de que a torcida possa jogar com o time, que não vence há quatro partidas: empatou com Goiás (0 a 0, pela Copa do Brasil) e Ceará (1 a 1, na Série A) e perdeu para Olimpia (2 a 0) e São Paulo (2 a 1, na Série A). A sequência sem vitória coincide com o momento decisivo vivido pelo clube.

O treinador aposta no retorno do zagueiro Edson (estava suspenso) e espera que o meia Jorginho possa voltar bem ao time.

Há motivos para sonhar na adversidade, pois o Atlético-GO é um clube que renasceu quando estava próximo de fechar as portas. Carimbar o passaporte num torneio internacional deixou de ser utopia para se tornar realidade nos últimos dez anos. A estreia do clube na Sul-Americana ocorreu em 2012, em outro formato de disputa do torneio.

Nunca antes

A equipe atleticana nunca chegou às quartas de final da Sul-Americana, assim como o Olimpia, mais acostumado à disputa da Copa Libertadores. Nas vezes em que disputou a Sula, o Olimpia parou nas oitavas de final, em 2011 e 2015. Esse é mais um componente da rivalidade entre as escolas brasileira e paraguaia na América do Sul.

O Dragão tem 85 anos e passou a sobrevoar o continente, mas o Decano (Olímpia) completará 120 anos neste mês (julho) e tem história e tradição, consolidadas em títulos como os da Libertadores. O clube ganhou três vezes o torneio (1979, 1990 e 2002) e uma das conquistas foi sobre um clube brasileiro, o São Caetano (2002). Em outra final, o clube paraguaio foi batido nos pênaltis pelo Atlético-MG (2013).

No Serra, em 2012, goleiro foi destaque

Na temporada passada e neste ano, o Atlético-GO foi mandante em jogos da Sul-Americana no Estádio Antonio Accioly. No Bairro de Campinas, o Dragão tem bom aproveitamento e está invicto em seis partidas - são três empates (em 2021) e três vitórias (2022).

Mas, quando era estreante no torneio (2012), as partidas do Dragão foram disputadas no Serra Dourada, como será nesta quinta-feira (7). No ano da primeira Sul-Americana do Dragão, os estádios Olímpico e Antonio Accioly estavam interditados.

A equipe atleticana estreou com empate de 1 a 1, em 2012, com o Figueirense-SC - gol de pênalti convertido pelo ex-goleiro Márcio no dia 1º de agosto de 2012, enquanto o uruguaio Loco Abreu igualou para os catarinenses. Depois de se classificar às oitavas de final, o Atlético-Go venceu o jogo de volta diante da Universidad Católica (Chile) por 3 a 1, no Serra Dourada, no dia 24 de outubro - gols de Joilson, Renié e Márcio (pênalti). Mas Rios fez o gol de honra que garantiu vaga aos chilenos. Naquele ano, o gol fora de casa era critério de desempate, ao contrário de agora.

El Goianiense, como o Atlético-GO é tratado na Sul-Americana, defende uma invencibilidade em Goiânia de oito jogos - quatro empates e quatro vitórias, no Serra Dourada há dez anos e, recentemente, no Antonio Accioly. Na estreia, o destaque foi o ex-goleiro Márcio, autor de dois gols e responsável pela defesa de dois pênaltis contra o Figueirense.

Agora, a definição da vaga poderá estar nas mãos de outro goleiro - o gigante Ronaldo, de 1,94m e 25 anos. O jogador tem se destacado nos jogos da equipe, como no Defensores del Chaco, onde fez grandes defesas numa noite de atuação ruim do sistema defensivo. Evitou um placar mais elástico para o Olimpia. Na primeira e única decisão de pênaltis em 2022 (5 a 3 sobre o Cuiabá-MT), Ronaldo pegou a cobrança de Pepê, na 3ª fase da Copa do Brasil.

Ronaldo terá a missão de parar atacantes rápidos, como Derlis González (autor do primeiro gol em Assunção) e Jorge Recalde. Além deles, o técnico Julio Cesar Cáceres poderá lançar durante o jogo o meia Richard Ortiz e o atacante Guillermo Paiva - ambos estavam gripados na partida de ida e foram vetados. O Olimpia não perde há sete jogos - são seis vitórias e um empate. Porém, no Torneio Apertura, terminou em 3º lugar.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Hayner, Edson, Ramon Menezes e Jefferson; Gabriel Baralhas, Marlon Freitas e Shaylon (Jorginho); Airton, Diego Churin, Wellington Rato. Técnico: Jorginho

OLIMPIA: Gastón Oliveira; Sérgio Oltávaro, Luís Zárate, Saúl Salcedo e Iván Torres; Hugo Quintana, Alejandro Silva, Richard Ortiz e Fernando Cardozo; Derlis González e Jorge Recalde. Técnico: Julio Cesar Cáceres

Local: Estádio Serra Dourada (Goiânia)

Horário: 21h30

Árbitro: Wilmar Roldan (COL)

Assistentes: Alexander Guzmán (COL) e Sebastian Vela (COL)

VAR: Julio Bascunan (CHI)

AVAR: Rodrigo Carvajal (CHI)

Ingressos: 40 reais (cadeira) e 20 reais (arquibancada). Torcedor com camisa do Atlético-GO paga meia nos dois setores