Atlético-GO x Ponte Preta: pressionado, Dragão busca vitória em casa

Qualquer resultado que não seja o triunfo em casa sobre a Ponte Preta, na noite desta sexta-feira (23), será algo desastroso para o Atlético-GO no Estádio Antônio Accioly, às 19 horas. O jogo marca o fim da pausa de 13 dias que elenco e comissão técnica tiveram para ajustar a equipe.

(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações, preço de ingressos e arbitragem)

O Dragão não vence há seis rodadas, perdeu jogos, pontos e posições na tabela de classificação e precisa reencontrar o caminho das vitórias na Série B diante de um adversário que também vive dificuldades para definir a equipe que jogará em Goiânia, pois tem atletas contundidos e grupo enxuto.

De um time candidato ao acesso que chegou à vice-liderança e venceu o Vitória, até então líder da Série B, em Salvador, o Atlético-GO passou a viver momento de decadência nas seis últimas partidas. Atualmente, está em 10º lugar (17 pontos), sofreu três goleadas pelo mesmo placar (3 a 0), obteve dois pontos em 18 pontos disputados e tem a segunda pior sequência sem ganhar uma partida.

O Dragão receberá a Ponte Preta com desfalques e também pressionada pela necessidade somar pontos para se afastar das últimas colocações - tem 12 pontos e vem de resultados negativos na Série B.

A equipe atleticana se vê na obrigação de conquistar vitórias seguidas, sobre a Ponte Preta, que está um pouco acima do Z4, e o ABC-RN, lanterna, com 6 pontos, na próxima semana. Isso dentro da estimativa de um clube que traça o acesso à elite como meta para a atual temporada. Para manter viva a meta, será necessário retomar o caminho das vitórias.

Contrariando a lógica

Recolocar o trem nos trilhos é uma tarefa do técnico Alberto Valentim. Contrariando a lógica de demitir e criticar os treinadores após resultados e atuações ruins, o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, aposta na manutenção do treinador. O técnico começou bem a jornada no clube, foi o responsável pela melhor atuação atleticana na Série B, nos 3 a 2 sobre o Vitória-BA, mas repentinamente a equipe caiu de produção.

Nesta sexta-feira (23), o Dragão voltará a campo com mudanças, problemas médicos e desfalques, como os atacantes Gustavo Coutinho e Matheus Régis, contundidos, e ainda sem o lateral Rodrigo Soares, ausente há quase um mês – a última atuação dele foi no dia 27 de maio, no empate com o Botafogo-SP (1 a 1).

A equipe também será modificada na forma de jogar, provavelmente sem o terceiro zagueiro e volante Renato, utilizado diante do Ituano-SP na função, As novidades serão o retorno do zagueiro Lucas Gazal, do volante Matheus Sales e a presença do atacante Daniel no lugar de Gustavo Coutinho.

FICHA TÉCNICA

Atlético-GO: Diego Loureiro; Bruno Tubarão, Lucas Gazal, Heron, Jefferson; Matheus Sales (Renato), Rhaldney, Shaylon; Kelvin, Daniel, Luiz Fernando. Técnico: Alberto Valentim

Ponte Preta: Caíque França; Weverton, Edson, Thomás, Artur; Felipe Amaral, Léo Naldi, Matheus Jesus (Samuel Andrade), Elvis; Dudu e Eliel. Técnico: Felipe Moreira

Local: Estádio Antônio Accioly (Goiânia-GO)

Horário: 19 horas

Onde assistir: Sportv e Premiere

Árbitro: Diego Pombo Lopez/ BA

Assistentes: Paulo de Tarso Bregalda Gussen/BA e Daniella Coutinho Pinto/BA

Árbitro de vídeo: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho/RJ

Ingressos: 40 reais (inteira), 20 reais (meia)