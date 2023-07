Atlético-GO x Sport: onde assistir, escalações, ingressos e arbitragem

Sob comando do interino Anderson Gomes, o Atlético-GO tenta criar um novo momento na Série B e pôr fim aos números negativos. Nesta sexta-feira (14), o Dragão encara o Sport, no estádio Antônio Accioly, a partir das 21h30, pela 17ª rodada da competição nacional.

(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações, ingressos e arbitragem)

Nas últimas dez rodadas, o Atlético-GO faz campanha ruim e tenta voltar a ser forte na Série B. No período, o Dragão venceu apenas uma vez e somou nove pontos. A pontuação só é superior às que foram obtidas por Tombense (oito), Chapecoense (sete), Avaí (cinco) e Londrina (quatro) - apenas a Chape não está na zona de rebaixamento neste momento da competição, mas é a 16ª colocada.

O Dragão encara o Sport vindo de uma sequência de três empates seguidos. Apenas o Londrina (nove jogos) e o Avaí (11 partidas) estão há mais tempo sem vencer na Série B.

Com números ruins nos últimos jogos, o Atlético-GO busca uma virada de chave. No início da semana, o presidente Adson Batista demitiu o técnico Alberto Valentim e agora busca o quarto treinador para comandar o Dragão na temporada. Até isso ocorrer, o interino Anderson Gomes assume a equipe.

Sob comando de Anderson Gomes, o Atlético-GO não perdeu em quatro jogos. Foram três partidas neste ano (Goiano e Série B) e uma em 2022, pela Sul-Americana.

Uma característica da equipe atleticana com o interino no comando do clube é que o Atlético-GO conseguiu executar um estilo de jogo que a diretoria do Dragão entende ser a ideal para o time: imposição, marcação com bloco alto e os jogadores mais confiantes em campo.

Interino espera que time dê resposta

Nesta semana, o interino conversou com os atletas sobre esses aspectos e espera que o clube dê uma resposta diante do Sport. Depois, o Atlético-GO joga em casa novamente, desta vez contra o Mirassol. Voltar a vencer, principalmente no Accioly, é considerado fator importante para uma mudança de rumo do Dragão na Segundona.

“Nós temos que usar a força de casa, a força do Accioly. Só tivemos uma derrota, contra o Ceará, e temos que voltar a ser protagonistas. Voltar a ser o Atlético-GO que marca forte, que não dá espaço para o adversário e voltar a ter confiança. Temos que ter coragem para jogar e aproveitar os dois jogos em casa, que podem reverter nossa posição na tabela para realmente entrar na briga pelo G4”, disse o técnico interino.

Para a partida desta sexta-feira (14), Anderson Gomes vai fazer mudanças na formação titular. No meio-campo, Matheus Sales e Rhaldney voltam após cumprir suspensão no empate (2 a 2) com o Novorizontino.

A principal novidade será na zaga. Com a 2ª pior média defensiva na Série B, 1,5 gol por jogo, o Atlético-GO terá a estreia do zagueiro Alix. O jogador de 23 anos, que está emprestado pelo Fortaleza, foi regularizado nesta quinta-feira (13), treinou entre os titulares e vai formar dupla de zaga com Heron.

O duelo poderia ser de reencontro com o meia Jorginho, mas não será. O jogador, que tem longa história com o Atlético-GO, não viajou para Goiânia e está fora do jogo. Ele se recupera de uma lesão na coxa esquerda e não vai enfrentar o ex-clube no Accioly.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Rodrigo Soares, Alix, Heron e Jefferson; Matheus Sales, Rhaldney e Shaylon; Luiz Fernando, Gustavo Coutinho e Bruno Tubarão. Técnico: Anderson Gomes (interino).

SPORT: Renan; Eduardo, Rafael Thyere, Sabino e Igor Cariús; Fábio Matheus, Ronaldo Henrique e Juan Xavier; Luciano Juba, Vagner Love e Edinho. Técnico: Enderson Moreira.

Local: Estádio Antônio Accioly (Goiânia/GO)

Horário: 21h30

Onde assistir: Sportv e Premiere

Árbitro: Joao Vitor Gobi/SP

Assistentes: Evandro de Melo Lima/SP e Leandro Matos Feitosa/SP

VAR: Thiago Duarte Peixoto/SP

Ingressos: 40 reais (inteira). Promoção: quem for ao Accioly com a camisa do Atlético-GO, paga meia