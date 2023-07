Atlético-GO x Vila Nova: segundo encontro no ano com inversão de status

Atlético-GO e Vila Nova voltam a se enfrentar 160 dias após o empate, por 2 a 2, entre as duas equipes pelo Campeonato Goiano, no único duelo que fizeram nesta temporada até agora. Com um primeiro semestre ruim, o time colorado conseguiu dar a volta por cima e chega mais embalado que o adversário para o jogo deste sábado (1º de julho), no Estádio Antônio Accioly, a partir das 16 horas.

(Veja, no fim do texto, onde assistir, escalações, arbitragem, ingressos e estatísticas do confronto e dos dois clubes)

O clássico entre colorados e rubro-negros pelo Campeonato Goiano foi disputado no dia 22 de janeiro, pela 4ª rodada da fase de classificação da competição estadual. O empate, por 2 a 2, foi construído sem o Atlético-GO estar atrás no placar. O Vila Nova evitou a derrota dentro de casa só nos acréscimos do 2º tempo, quando Sousa fez o segundo gol colorado.

Naquele momento, a impressão era de que o Atlético-GO tinha um time mais ajustado e que se colocava mais uma vez como um dos favoritos ao título. Esse favoritismo se confirmou na sequência da competição. O Vila Nova, por outro lado, fez campanha fraca e não passou das quartas de final do Goianão, sequer conseguiu vaga na Copa do Brasil 2024 pelo Estadual. O time colorado também caiu cedo na Copa Verde e na Copa do Brasil.

Pouco mais de cinco meses depois, os papéis se inverteram. O time colorado se acertou e começou com força a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Prova disso é que assumiu a liderança da competição na última rodada e chega para o clássico, no Accioly, defendendo a 1ª colocação para seguir firme dentro do G4, espaço que o Dragão não ocupa desde a 7ª rodada, justamente o momento da competição em que o Tigre voltou para a faixa de acesso e não saiu mais.

Em relação ao comando dos dois clubes no primeiro encontro entre eles em 2023, o Vila Nova mantém o treinador Claudinei Oliveira desde então, enquanto o Atlético-GO viu Eduardo Souza sair do clube, Mozart chegar e ir embora, além da contratação do atual treinador do clube, Alberto Valentim.

Entre os jogadores que foram utilizados naquele clássico pelo Goianão, os zagueiros Jordan e Carlos Alexandre, o meia João Lucas e os atacantes Hyuri e Vinícius Leite perderam espaço no time e deixaram o Vila Nova. O goleiro Vanderlei perdeu a titularidade, assim como Marcelinho, Diego Renan e Sousa.

Pelo lado rubro-negro, o atacante Felipe Vizeu deixou o clube, enquanto Mikael perdeu espaço. O goleiro Ronaldo chegou a perder a titularidade, mas voltará ao gol para o clássico deste sábado pela Série B - Diego Loureiro foi expulso na última rodada e fica suspenso.

Nove pontos de distância

Neste momento, Vila Nova e Atlético-GO estão separados por nove pontos na tabela de classificação. O Tigre tem 30 pontos e ocupa a liderança, enquanto o Dragão tem 21 pontos e inicia a rodada na 11ª colocação.

Se o lado atleticano sair vencedor do Accioly, a distância será encurtada para seis pontos. Se os colorados sorrirem por último, vão abrir 12 pontos diante do rival, que começou a competição como um dos postulantes ao acesso para a Série A, condição hoje ostentada pelo Vila.

Onde assistir ao clássico: Premiere e Sportv