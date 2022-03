Atlético-MG renova contrato de Hulk até 2024

Maior ídolo do atual elenco do Atlético-MG, o atacante Hulk, de 35 anos, renovou o contrato com o clube mineiro até dezembro de 2024. O vínculo atual se encerraria em dezembro, mas a extensão do contrato foi antecipada como um presente de aniversário para a torcida alvinegra. No próximo dia 25, o Galo vai completar 114 anos de fundação.

Hulk não precisou de muito tempo para conquistar a torcida do Atlético. Logo no primeiro ano de Cidade do Galo ele ajudou o clube a conquistar o tão sonhado Campeonato Brasileiro, o que não acontecia desde 1971. O elenco alvinegro ainda venceu o Campeonato Mineiro e a Copa do Brasil. Em 74 partidas disputadas com a camisa atleticana, o atacante tem 42 gols e 11 assistências.

O contrato de Hulk era até dezembro de 2022, com cláusula para renovação por mais uma temporada. Mas diante do grande sucesso do jogador em campo e do desejo de Hulk em seguir por mais tempo em Minas Gerais, o novo contrato vai até dezembro de 2024 e tem cláusula de renovação até o fim de 2025. "O Galo completará 114 anos no próximo dia 25. Nossa gestão, com total apoio dos 4R's, resolvemos antecipar o presente para vocês. Renovamos com nosso craque e ídolo Hulk, até 2024", disse o presidente do Atlético, Sérgio Coelho, em vídeo divulgado pelo clube.

O atacante também falou sobre a renovação de contrato. "Esse presente também é meu. Quando cheguei, desde o começo fui muito bem recebido. Hoje faço parte da família Galo. Estou muito feliz por estender esse vínculo e juntos, a gente possa construir uma bela história, como já estamos construindo. É ganhar mais títulos e fico muito grato com todo o carinho. Enquanto eu estiver aqui, vou dar melhor, suar minha camisa em todos para dar o melhor para a torcida".

Hulk ainda mandou um recado para a torcida do Atlético, prometendo muitos gols enquanto seguir na Cidade do Galo.

"Fala, Massa Atleticana. Passando aqui para a agradecer todas as mensagens de carinho, incentivo e apoio que vocês me dão através das redes sociais do clube e da minha rede social. Quero dizer que estou muito grato, muito feliz em fazer parte dessa família tão bonita. Espero levar muitas alegrias a todos vocês. Beijo no coração de todos vocês e podem contar que vai ter muitos gols do homem aí".