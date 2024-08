Atlético vê estrangeiros ganharem relevância no elenco e no time

No sábado (24), diante do Juventude, no Estádio Antônio Accioly, o Atlético-GO poderá ter até cinco jogadores estrangeiros no time titular: os uruguaios Rafael Haller, Alejo Cruz e Gonzalo Freitas, o costarriquenho Joel Campbell e o venezuelano Jan Hurtado. Os estrangeiros tiveram boas atuações na vitória de 1 a 0 sobre o Inter, na rodada passada, no resultado que quebrou a sequência incômoda de 15 jogos, apesar do clube permanecer na lanterna do Brasileirão.

(Confira, no fim do texto, perfil dos estrangeiros do Atlético-GO e quem foi para cada um dos jogos da temporada)

O Dragão chegou a ter dez atletas de outros países. Atualmente, são oito. É a temporada do Dragão com maior número de estrangeiros no elenco, comprovando que o clube aderiu à tendência de buscar jogadores de outras nacionalidades, sobretudo no mercado sul-americano. O número cada vez mais alto de estrangeiros no País fez o regulamento do Campeonato Brasileiro passar por mudanças nos últimos anos, aumentando a quantidade permitida de estrangeiros relacionados por jogo - são nove em 2024.

Na última rodada, contra o Inter, o Dragão tinha cinco estrangeiros relacionados. Três deles - Joel Campbell, Gonzalo Freitas e Alejo Cruz, foram titulares e, em determinado momento, todos atuaram juntos no time. Isso ocorreu do início do segundo tempo, já que Rafa Haller entrou no lugar de Maguinho no intervalo e Hurtado já tinha entrado no primeiro tempo, até os 16 minutos da segunda etapa, quando Campbell foi substituído.

Até agora, o maior número de estrangeiros relacionados pelo Dragão em uma só partida da temporada foi seis, o que o Atlético-GO teve contra o Botafogo pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro - derrota atleticana por 4 a 1.

Hurtado, autor do único gol da vitória sobre o Inter no último domingo (18), e Gonzalo Freitas, referência no time como primeiro volante, estão se firmando na equipe e vão iniciar a partida.

Hurtado, que já serviu às seleções de base e principal da Venezuela, está na segunda passagem dele pelo futebol brasileiro. Antes, atuou no Red Bull Bragantino-SP, de 2020 a 2022. Domingo passado, festejou o gol, distribuiu os méritos com a equipe e o dedicou à mulher, Jemily, grávida do primeiro filho do casal.

“Todos fazem parte disso (do gol). Muito feliz pela vitória. Espero que seja o início de vitórias, estamos precisando”, falou o atacante. Ele é chamado pelo nome, Jan, no elenco, e por Hurtado pela torcida. O atacante atua tanto centralizado quanto aberto pelos lados e afirma que pode ser o típico centroavante de área. Durante os treinos, faz muitas repetições de faltas na entrada da área.

Hurtado assumiu vaga de outro estrangeiro, o uruguaio Emiliano Rodríguez, que é o goleador entre os estrangeiros do Atlético-GO com oito gols – foi artilheiro do clube na Copa do Brasil (quatro gols) e fez dois na final do Goianão, sobre o Vila Nova. Emi se recuperou de incômodo muscular, voltou a treinar com bola e fica à disposição para o jogo contra o Juventude, mas não deve ser titular.

O outro conterrâneo dele, o volante Gonzalo Freitas, chegou, recebeu a camisa de titular e tem colocado em campo a conhecida raça uruguaia. Gonzalo já caiu nas graças dos atleticanos e, com ele como primeiro volante, Rhaldney e Gabriel Baralhas podem subir de produção atuando como volantes armadores.

Outros três estrangeiros disputam a titularidade. Meia, Alejo Cruz atuou como lateral esquerdo pela segunda vez, teve atuação elogiada e agora briga pela posição no meio-campo, em que tem a concorrência de Campbell, Jorginho e Shaylon. A disputa é boa numa posição que estava carente no elenco.

Na última quarta-feira (21), Alejo entrou na vaga do costarriquenho Campbell, outro jogador que aos poucos se adapta à equipe.

Atração internacional, com três Copas do Mundo (2014, 18 e 22) no currículo, Joel fez gol de pênalti na goleada (4 a 1) sofrida para o Botafogo, no Accioly. Contra o Inter, foi titular com a camisa 10 e foi muito participativo na partida.

Haller foi o último estrangeiro a estrear. Entrou no intervalo diante do Inter e briga pela posição na lateral direita com Bruno Tubarão, já que Maguinho está suspenso para a próxima rodada.

Nesta semana, o colombiano Yony González acertou a saída do clube e se transferiu para o Paysandu. Yony fez parte do elenco campeão do Estadual, atuou 13 vezes, não marcou gol nem convenceu. O Speed, como é chamado, ficou cerca de cinco meses no clube e não deixou saudades.

Também oriundo da Colômbia, Mateo Zuleta fez o gol da vitória (2 a 1) sobre o Fluminense, mas não sobreviveu às mudanças no clube e também rescindiu contrato. O único colombiano no Dragão atualmente é Rodallega, mas o lateral se recupera de canelite e não está treinando. Para fechar a lista, o clube tem outro sul-americano se recuperando de cirurgia no joelho e só deve voltar a jogar em 2025 – o meia chileno Ángelo Araos.

Estrangeiros do Atlético-GO em cada partida do ano

Atlético-GO 1 x 0 Inter: cinco (Gonzalo Freitas, Joel Campbell, Alejo Cruz, Rafa Haller e Hurtado)

São Paulo 1 x 0 Atlético-GO: quatro (Alejo Cruz, Joel Campbell, Hurtado e Rodallega)

Vasco 1 x 0 Atlético-GO: cinco (Gonzalo Freitas, Alejo Cruz, Emiliano Rodríguez, Rodallega e Hurtado)

Atlético-GO 1 x 4 Botafogo: seis (Gonzalo Freitas, Joel Campbell, Emiliano Rodríguez, Rodallega, Hurtado e Alejo Cruz)

Atlético-GO 1 x 1 Vasco: cinco (Gonzalo Freitas, Emiliano Rodríguez, Alejo Cruz, Rodallega e Hurtado)

Flamengo 2 x 0 Atlético-GO: quatro (Rodallega, Gonzalo Freitas, Hurtado e Yony González)

Atlético-GO 1 x 1 Bahia: cinco (Freitas, Emiliano Rodríguez, Alejo Cruz, Rodallega e Yony González)

Fortaleza 3 x 1 Atlético-GO: quatro (Hurtado, Yony González, Emiliano Rodríguez e Alejo Cruz)

Atlético-GO 0 x 1 Vasco: cinco (Hurtado, Alejo Cruz, Yony González, Rodallega e Emiliano Rodríguez)

Palmeiras 3 x 1 Atlético-GO: quatro (Yony González, Rodallega, Emiliano Rodríguez e Alejo Cruz)

Atlético-GO 1 x 2 Athletico-PR: quatro (Emiliano Rodríguez, Rodallega, Alejo Cruz e Yony González)

RB Bragantino 3 x 1 Atlético-GO: quatro (Emiliano Rodríguez, Rodallega, Alejo Cruz e Mateo Zuleta)

Atlético-MG 1 x 1 Atlético-GO: quatro (Alejo Cruz, Emiliano Rodríguez, Rodallega e Mateo Zuleta)

Atlético-GO 1 x 1 Grêmio: quatro (Emiliano Rodríguez, Rodallega, Alejo Cruz e Mateo Zuleta)

Cuiabá 0 x 0 Atlético-GO: quatro (Emiliano Rodríguez, Rodallega, Alejo Cruz e Mateo Zuleta)

Atlético-GO 1 x 2 Criciúma: quatro (Emiliano Rodríguez, Rodallega, Alejo Cruz e Mateo Zuleta)

Fluminense 1 x 2 Atlético-GO: quatro (Emiliano Rodríguez, Alejo Cruz, Rodallega e Mateo Zuleta)

Atlético-GO 2 x 2 Corinthians: três (Emiliano Rodríguez, Alejo Cruz e Mateo Zuleta)

Juventude 1 x 0 Atlético-GO: três (Emiliano Rodríguez, Alejo Cruz e Mateo Zuleta)

Vitória 0 x 2 Atlético-GO: três (Emiliano Rodríguez, Alejo Cruz e Mateo Zuleta)

Atlético-GO 4 x 2 Brusque: três: (Rodallega, Emiliano Rodríguez e Alejo Cruz)

Atlético-GO 0 x 1 Cruzeiro: quatro (Rodallega, Yony González, Emiliano Rodríguez e Alejo Cruz)

Brusque 0 x 1 Atlético-GO: três: (Rodallega, Emiliano Rodríguez e Alejo Cruz)

Inter 1 x 1 Atlético-GO: três (Rodallega, Emiliano Rodríguez e Alejo Cruz)

Atlético-GO 0 x 3 São Paulo: três (Rodallega, Emiliano Rodríguez e Alejo Cruz)

Botafogo 1 x 0 Atlético-GO: quatro (Emiliano Rodríguez, Alejo Cruz, Rodallega e Yony González)

Atlético-GO 1 x 2 Flamengo: quatro (Emiliano Rodríguez, Alejo Cruz, Rodallega e Yony González)

Atlético-GO 3 x 1 Vila Nova: cinco (Emiliano Rodríguez, Alejo Cruz, Rodallega, Yony González e Mateo Zuleta)

Vila Nova 0 x 2 Atlético-GO: cinco (Emiliano Rodríguez, Alejo Cruz, Rodallega, Yony González e Mateo Zuleta)

Atlético-GO 3 x 1 Goiânia: cinco (Emiliano Rodríguez, Alejo Cruz, Rodallega, Yony González e Mateo Zuleta)

Goiânia 2 x 3 Atlético-GO: quatro (Emiliano Rodríguez, Rodallega, Yony González e Mateo Zuleta)

Atlético-GO 5 x 0 Goiatuba: quatro (Emiliano Rodríguez, Alejo Cruz, Rodallega e Mateo Zuleta)

Real Brasília 1 x 3 Atlético-GO: quatro (Emiliano Rodríguez, Alejo Cruz, Rodallega e Mateo Zuleta)

Goiatuba 0 x 3 Atlético-GO: quatro (Emiliano Rodríguez, Alejo Cruz, Rodallega e Mateo Zuleta)

Atlético-GO 5 x 1 Goianésia: quatro (Emiliano Rodríguez, Alejo Cruz, Rodallega e Mateo Zuleta)

União-MT 1 x 3 Atlético-GO: quatro (Emiliano Rodríguez, Alejo Cruz, Rodallega e Mateo Zuleta)

Jataiense 0 x 2 Atlético-GO: quatro (Emiliano Rodríguez, Alejo Cruz, Rodallega e Mateo Zuleta)

Atlético-GO 6 x 0 Goiatuba: cinco (Mateo Zuleta, Rodallega, Araos, Emiliano Rodríguez e Alejo Cruz)

Goiânia 1 x 3 Atlético-GO: quatro (Mateo Zuleta, Araos, Emiliano Rodríguez e Alejo Cruz)

Atlético-GO 1 x 0 Crac: três (Mateo Zuleta, Alejo Cruz e Emiliano Rodríguez)

Atlético-GO 3 x 0 Iporá: dois (Mateo Zuleta e Alejo Cruz)

Atlético-GO 2 x 1 Anápolis: um (Mateo Zuleta)

Vila Nova 2 x 1 Atlético-GO: um (Mateo Zuleta)

Aparecidense 2 x 1 Atlético-GO: nenhum

Atlético-GO 0 x 0 Goiás: nenhum

Morrinhos 0 x 1 Atlético-GO: nenhum