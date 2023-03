Atleta goiana é ouro no Pan Am Series II de taekwondo, no Rio

A goiana Dângela Guimarães conquistou, no domingo (26), o Pan Am Series II de taekwondo, competição que dá pontos para o ranking internacional que qualifica atletas para as Olimpíadas de Paris-2024. A lutadora de 22 anos venceu a categoria até 46kg.

O torneio foi disputado domingo (26), no Rio, na Arena Carioca 1, um dos locais de competição da Olimpíada de 2016.

A intenção da atleta goiana, que é 3° Sargento da Marinha do Brasil e faz parte do programa olímpico militar, é subir no ranking internacional. O título no Rio deu a ela 20 pontos.

Na corrida olímpica, ela precisa de um bom resultado no Mundial que vai disputar em maio, no Azerbaijão, para ter vaga na disputa de torneios Grand Prix e consegui mais pontos para o ranking.

A seleção goiana teve seis atletas na disputa. Apenas Dângela conquistou medalha na competição, que teve 24 medalhas de brasileiros.