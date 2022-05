Atletas goianos conquistam vagas para os Jogos Pan-americano Universitários

Dois atletas goianos, Patrick Pereira e Dângela Guimarães, conquistaram vagas para os Jogos Pan-americanos Universitários, que serão disputados no México, entre os dias 26 de junho e 7 de julho. A dupla atua no Taekwondo e conquistou as vagas por meio da Seletiva Internacional da modalidade, que foi disputada no Centro de Convenções da Universidade de Rio Verde (UniRV).

Patrick Pereira, categoria acima de 87kg, e Dângela Guimarães, até 46kg, conquistaram medalhas de ouro na seletiva, por isso garantiram vagas para os Jogos Pan-americano Universitários. A competição internacional será disputada em Mérida, no México. Os atletas competem pela Unifan.

Além dos Jogos Pan-americanos Universitários, Patrick Pereira e Dângela Guimarães vão disputar o Chile Open G2, que será disputado no Chile, com datas a serem confirmadas.

Outro atleta goiano conquistou uma medalha na seletiva: Alex Coelho ficou com o bronze, na categoria até 68kg, também no Taekwondo.

Na seletiva, Goiás também teve representantes em outras modalidades, mas sem sucesso com a conquista de medalhas. Os atletas atuaram no xadrez, tênis, tênis de mesa e judô. Eles representam as seguintes universidades: UFG, UEG, Unifan, Uniasselvi e o IFG.