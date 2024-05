Aulão solidário de boxe e funcional acontece neste sábado (18) em prol do RS

Neste sábado (18), a EVO e a Flow Metropolitan se unem para promover um Aulão Solidário de boxe e funcional em prol do Rio Grande do Sul. O evento acontecerá a partir das 9h, no Metropolitan Mall, que fica na Avenida Deputado Jamel Cecílio, nº 2.690, no Jardim Goiás, em Goiânia (GO). Toda a renda arrecadada com as inscrições será destinada para a população afetada pelas enchentes.



Para participar, os interessados devem se inscrever pelo link na bio do Instagram @seja.evo. A taxa de inscrição é de R$ 50 e a totalidade da renda arrecadada será direcionada às pessoas que estão atuando na linha de frente do auxílio às vítimas das enchentes, no Rio Grande do Sul, e lidando com necessidades diárias a fim de garantir que os recursos sejam utilizados de forma eficaz.



Além das aulas e da arrecadação de fundos, o evento contará com um coffee break especial oferecido pela Flow Metropolitan. Quem quiser contribuir com doações, o restaurante também será ponto de coleta de água potável na ocasião.



Serviço: Aulão Solidário em prol do Rio Grande do Sul

Quando: sábado (18)

Horário: A partir das 9h

Onde: Metropolitan Mall - Avenida Deputado Jamel Cecílio, nº 2.690, no Jardim Goiás, em Goiânia (GO)

Atividades: Aulas de boxe e funcional, coffee break e coleta de água potável

Inscrições: https://form.respondi.app/jDJBQEqb ou no link na bio do Instagram @seja.evo

Taxa de inscrição: R$ 50 (toda a renda revertida às vítimas das enchentes)

Mais informações: instagram @seja.evo @sejaflow_metropolitan