Aula gratuita de escalada para mulheres acontece neste sábado

A Escale Academia de Escalada, conhecida por ser um ponto de referência no esporte em Goiânia, realiza neste sábado (23) um evento voltado para o público feminino: o Escale Delas. A iniciativa tem como objetivo principal incentivar a participação feminina na escalada, celebrando a força e a presença das mulheres neste esporte fascinante.



Aberto a todas as mulheres, sejam escaladoras experientes ou novatas curiosas para conhecer o esporte, a academia Escale Escalada oferece a oportunidade para mulheres de todas as idades mergulharem na vibração única que a escalada proporciona.



Com uma equipe altamente capacitada, o evento promete ser um dia memorável de diversão, troca de experiências, desafios, dança e, claro, muita escalada. Vale destacar que o Escale Delas é aberto a todos. Enquanto a iniciação à escalada é exclusiva para mulheres, a festa é liberada para todos os gêneros.



A programação está repleta de atrações, incluindo a presença da banda @forroquentim e da DJ @laryssarsz, garantindo que o ritmo e a alegria estejam sempre no ar. E para aqueles momentos de sede após um bom treino, a bebida fica por conta da apoiadora @cervejacolombina.



Além disso, o evento contará com food trucks variados e uma exposição especial de marcas de empreendedoras goianas.



ESCALE DELAS

Data: 23 de março

Horário: a partir das 16h

Local: Escale Academia de Escalada: R. C-156, N. 63 - Jardim América, Goiânia

Inscrições: Via Instagram @escale_escalada

Valores: R$ 30 (antecipado) / R$ 40 (no dia do evento). Inclui o aluguel de sapatilhas de escalada.