Auremir se despede do Goiás e clube amplia busca por volantes

Titular absoluto no meio-campo do Goiás na reta final da Série A do Campeonato Brasileiro, o volante Auremir, de 31 anos, se despediu da torcida esmeraldina e sinaliza que não vai mesmo permanecer no clube para a próxima temporada. A maior carência no plantel do Goiás para o início da pré-temporada, neste momento, é no setor de volantes que conta apenas com Fellipe Bastos e o prata da casa Nathan.

Auremir foi um dos primeiros reforços anunciados pela diretoria do Goiás na formação do elenco que disputou a última temporada. Ao todo, o volante fez 38 jogos com a camisa esmeraldina e marcou um gol. Um elemento que chama atenção nos números de Auremir pelo Goiás é que o jogador fez apenas 11 jogos completos – ou seja, não foi substituído e tampouco entrou no decorrer das partidas.

“Foi um prazer fazer parte desse clube esse ano, porque o desafio era enorme, mas compartilhei o ano com um grupo que, apesar de qualquer coisa, entendeu que precisaria de entrega total, muita humildade e, acima de tudo, muito trabalho para conseguir os objetivos”, publicou o volante em suas redes sociais.

Ao falar sobre reformulação do elenco para 2023, o presidente Paulo Rogério Pinheiro já apontava que esse seria o principal gargalo na reestruturação do elenco. Até agora, o Goiás viu sair do elenco os volantes Auremir, Caio Vinícius, Matheus Sales e Henrique Lordelo.

O meia Diego, ao longo da temporada, passou a atuar como um segundo volante no meio-campo do Goiás, mas é considerado um curinga e atua tanto nesta função como no papel de um ponta pela direita e até mesmo na lateral.