Autódromo de Goiânia recebe a 10ª edição do Meet Brazil Racing

Você que é fã do mundo do automobilismo já tem um compromisso marcado na agenda para este fim de semana! O Meet Brazil Racing - Time Attack retorna a Goiânia para sua 10ª edição, nos dias 23, 24 e 25 de agosto.

Criado em 2015, o evento anual reúne os carros mais rápidos do Brasil, variando a pista a cada ano. Depois de já ter passado por Curitiba, Santa Cruz do Sul, Cascavel, Londrina, Tarumã, pelo Circuito dos Cristais, Guaporé e Potenza, etapa com o maior número de participantes, o Meet Brazil Racing será disputado na Capital mais uma vez, após o sucesso de 2017, no Autódromo Internacional de Goiânia.

“O Time Attack é uma modalidade de disputa contra o relógio na qual o piloto e o carro dão o seu máximo em busca de cada milésimo no traçado de uma pista de corrida. No MBR, os carros são divididos em 8 categorias entre o tipo de tração e o tipo de pneu”, explica Marcos Ferreira, presidente do Clube Esportivo do Fora de Estrada em Goiás (Cefego) e um dos promotores do evento.

Com mais de 90 inscritos, pilotos de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, além de outras regiões do País vão em busca da superação com muita emoção na briga com o cronômetro. "Eu sou movido a desafios. Estou no automobilismo há 33 anos já tendo corrido de tudo, do Fusca ao Stock Car, inclusive diversas vezes aqui em Goiânia", expõe o piloto Sandro Tannuri, um dos participantes do torneio deste fim de semana.

Os principais modelos dos carros vão do Gol quadrado 1.6 de corrida até o Corvette c6 com nitro de 700cv, o Mustang Turbo de 1200cv e muitos Porsche de vários modelos. Também estarão em disputa uma grande quantidade de Gols turbo, Astra turbo, Civic Type R e o único Ultima GTR do Brasil, pilotado pelo ex-piloto da Stock Car, Fernando Baptista, o Batistinha.

“Nós esperamos que seja o maior MBR de todos os tempos, não pela quantidade de carros, mas pela qualidade de público e informações. O MBR é o maior do Brasil por isso, pois a cada ano fica muito mais competitivo e empolgante”, revela Glaydson Sousa, encarregado pela organização e gestão técnica do evento junto à Federação Goiana de Automobilismo (Faugo).

Responsável pela homologação, supervisão, autorização e orientação do evento, a Faugo garante a segurança e credibilidade do Meet Brazil Racing e outras competições. Assim, a entidade se dedica a assegurar a melhor recepção para o evento, que ocorre pela segunda vez em Goiânia. “Desta forma, estamos incentivando e administrando o esporte junto a Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA)”, afirma o secretário de prova e comissário desportivo da Faugo, Guibhson Frenk.

Participante do Meet Brazil Racing desde a 1ª edição, André Ulhoa, de Brasília, enxerga o esporte como uma oportunidade de superação. "É você contra você, então seu maior rival é você contra o relógio e tentando superar a volta anterior. Essa é a grande emoção. A tensão e a adrenalina são o que nos motiva. O que gostamos de passar para o público é que um dia eu estava lá assistindo e hoje estou aqui dentro. Você não precisa ter o carro mais veloz, mas pode ter um carro legal e se divertir do mesmo jeito, buscando essa luta constante contra você mesmo", revela.

O piloto longevo ainda reitera o valor do suporte da Faugo para esse é outros eventos. "O apoio da Federação é importante porque trabalha em conjunto com a mentalidade de, se você quer acelerar, o lugar é o autódromo. Esse apoio é fundamental para continuar fomentando o esporte pois é a Faugo que cuida dos regulamentos e ajuda a manter o autódromo sempre impecável, como é. O Autódromo de Goiânia é um dos mais bem cuidados do País, se não for o melhor em termos de segurança e conservação, é seguro para os pilotos. Essa junção da Federação ajuda a profissionalizar o automobilismo e saímos do amadorismo", conclui André Ulhoa.

Disponíveis no site do Sympla, os ingressos estão sendo comercializados por R$40 (cada dia) e R$100 (todos os três). A credencial pedestre dá direito ao acesso à arquibancada e aos boxes para a conferência de pertinho dos carros, garantindo uma vista privilegiada de toda a ação da pista e mais conforto durante o evento.

Para mais informações, dúvidas e compra de ingressos, acesse o Instagram @distritoracing ou entre em contato pelo WhatsApp (61) 99946-0631.



Serviço: Meet Brazil Racing - Time Attack

Data: dias 23, 24 e 25 de agosto, a partir das 9h às 18h

Local: Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna

Ingressos: Sympla