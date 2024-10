Autódromo de Goiânia recebe a Old Stock Race neste final de semana

Depois de uma breve pausa no calendário, a Old Stock Race com seus bravos Opalas volta às pistas. E, desta vez, sob o sol do Centro-Oeste brasileiro, a competição chega ao Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO), neste final de semana, dias 12 e 13 de outubro.



A disputa pela liderança nesta quinta etapa do campeonato vem forte e, nada melhor que um autódromo diferente para colocar ainda mais tempero na busca pelos lugares mais altos do pódio.



A etapa terá até mesmo a participação de um piloto da casa. O piloto goianiense Giuseppe Vecci estará a bordo do Old Stock #44, da equipe GRC Motorsport, sob o comando do chefe de equipe Neto Guzella.



Campeonato

Na categoria Pro, o líder Thiago Lourenço está com 145 pontos, apenas seis à frente do vice-líder, Felipe Matos. Ainda assim, bem próximo segue Rafael Lopes, o terceiro colocado, com 124 pontos.



Pela categoria Old Man, o líder Perseu Alarcon, com 74 pontos, não respira com muita folga, afinal o segundo colocado, Marco de Sordi, vem logo atrás com 60 pontos, seguido de perto por Marcelo Apostólico com 56, Fábio Mencareli com 51 e Luiz Carlos Zapelini com 58.



Toda essa questão será levada para a pista de Goiânia, que consagrará os melhores na luta pelo título no final da temporada. O amante do automobilismo raiz pode agendar, pois a primeira corrida acontece no sábado (12), às 14h; enquanto a segunda prova está marcada para o domingo (13), às 14h30, ambas com transmissão ao vivo no canal da Old Stock Race no YouTube e demais parceiros.



Para matar a saudade dos Opalas, os fãs goianos terão a arquibancada gratuita. Já para visitação no boulevard e boxes, o ingresso custa R$ 200 e vale para os dois dias de provas. As vendas acontecem na plataforma Ingresse.



Autódromo de Goiânia

O ano de 2024 é especial para o Autódromo Internacional Ayrton Senna, afinal o espaço comemora 50 anos. Inaugurado em 28 de julho de 1974, o autódromo marcou várias gerações de amantes do esporte a motor em Goiás, tendo recebido grandes categorias nacionais e internacionais.



Serviço: Old Stock Race 2024 | 5ª ETAPA



Sexta-feira - 11 de outubro

Treinos Livres às 10h30 e 14h



Sábado - 12 de outubro

Classificação às 9h

Corrida às 14h



Domingo - 13 de outubro

Corrida às 14h30



Arquibancada GRATUITA

Boulevard e boxes R$ 200 para os dois dias

Vendas pelo Ingresse.com



Informações

@oldstockraceoficial no Instagram