Autódromo de Goiânia recebe duas etapas da Império Endurance Brasil

O Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna recebe neste fim de semana duas etapas da Império Endurance Brasil, categoria que reúne os carros mais rápidos do país. O grid conta com protótipos que passam dos 200km/h e carros de marcas renomadas, como Mercedes, Porsche, BMW e outros.



A grande novidade no pelotão é um dos protótipos Sigma P1 G5, que ganha um terceiro exemplar nas corridas de sexta-feira (22) e sábado (23). Assim como os companheiros na equipe Motorcar, Vicente Orige, Luiz Bonatti e Vítor Genz. Emílio Padron, Fernando Ohashi e Arthur Gama (#11) trocam o AJR pelo modelo desenvolvido por Pedro Fetter e Evandro Flesch, com motorização Chevrolet V8.



Programação

A qualificação para a rodada dupla do Império Endurance Brasil em Goiânia acontece nesta quinta-feira (21). A média da primeira e da segunda volta mais rápidas de cada carro definirão, respectivamente, os grids para sexta-feira (largada às 9h) e sábado (14h), sempre com três horas de duração.