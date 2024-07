Autódromo de Goiânia receberá réplica de carro de Ayrton Senna na Fórmula 1

Em comemoração aos 50 anos do Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, o local receber a doação de uma réplica do carro usado pelo piloto Ayrton Senna em 1988, um Modelo MP4/4, na temporada em que o brasileiro conquistou o seu primeiro título na Fórmula 1.

O anúncio da doação, que será feito pela empresa Autoled, será no próximo domingo (28), durante a festa de comemoração dos 50 anos do Autódromo de Goiânia. A réplica só será colocada oficialmente no local no mês de agosto, em uma estrutura especialmente construída ao lado da torre de controle de provas.

Em 2024, 30 anos depois da morte de Ayrton Senna, o Autódromo de Goiânia celebra 50 anos de existência. Devido a esse contexto simbólico, os sócios da Autoled decidiram doar a réplica ao autódromo, homenageando o legado do piloto e celebrando o jubileu de ouro da pista que leva seu nome.

Produzida pela TJ Colecionáveis em São Paulo, a réplica possui medidas de 4,40 metros de comprimento, 2 metros de largura e 1,10 metro de altura, pesando 150 kg. A réplica da McLaren de Senna foi inicialmente criada para a exposição no Congresso Fenabrave, que ocorrerá entre os dias 20 e 22 de agosto no São Paulo Expo.

A construção utiliza fibra de vidro com pintura automotiva, manta de vidro, adesivação com cobertura de verniz e pneus de fibra, sendo toda feita à mão para garantir a máxima fidelidade ao original.

Everson Magalhães Jr, sócio da Autoled, comenta a iniciativa: “Para nós, é uma honra contribuir com um presente tão simbólico para o Autódromo Ayrton Senna. A escolha de doar a réplica veio como um gesto natural, para celebrar o aniversário de 50 anos do autódromo. Estamos felizes em ver essa peça histórica encontrar um lar permanente onde fãs do Senna e do automobilismo poderão apreciar de perto.”