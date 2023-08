Autódromo recebe provas da Stock Car, Fórmula 4 e Copa HB20 no próximo final de semana

O próximo final de semana no Autódromo Ayrton Senna, em Goiânia, será repleto de provas de diferentes categorias. Além das três corridas da Fórmula 4, o equipamento esportivo vai receber a 7ª etapa da Stock Car e a 5ª etapa da Copa HB20.

A etapa da Stock Car, inclusive, será especial. A principal categoria do automobilismo nacional completará, em Goiânia, a marca de 600 corridas ao longo de 45 temporadas - serão duas no próximo domingo (27).

Ingressos estão à venda com valores que variam de 25 a 200 reais. O estacionamento tem valor de 30 reais.

A Stock Car também criou uma ação de experiências, a parte para os fãs. Os valores variam de R$ 2,2 mil a R$ 3 mil e garantem experiência como almoço no motorhome da Eurofarma + assistir as corridas dos boxes, bandeirada final em uma das corridas da Fórmula 4 e até a entrega do troféu no pódio da F4.

A 45ª temporada da Stock Car é marcada pelo equilíbrio. Thiago Camilo lidera com 164 pontos, um a mais do que Daniel Serra. O terceiro colocado é Gabriel Casagrande com 157 pontos.

Essa será a segunda etapa da categoria em Goiânia neste ano. A primeira foi a abertura da competição, em abril. Daniel Serra venceu a primeira corrida e Thiago Camilo ganhou a segunda.

Na Copa HB20, Alberto Cattucci chega em Goiânia como líder, com 126 pontos. O segundo colocado é Léo Rufino, com 114 pontos, e Beto Cavaleiro aparece em terceiro com 98 pontos.

Confira os valores dos ingressos para o final de semana de Stock Car, F4 e Copa HB20:

Datas: 26 e 27 de agosto (sábado e domingo)

Local: Autódromo Internacional Ayrton Senna de Goiânia

Ingresso Platô (válido para os dois dias de evento – sábado e domingo

Valores: R$ 25,00 (meia-entrada ou Promo BRB Card); R$ 50,00 (inteira)

Combo Família – Ingresso Platô (válido para os dois dias de evento – sábado e domingo

Valor: R$ 140,00

Ingresso Platô com passe de visitação (válido para os dois dias de evento – sábado e domingo

Valores: R$ 100,00 (meia-entrada ou Promo BRB Card); R$ 200,00 (inteira)

Acesso

Portão 4 (carros)

Portão 2 (pedestres)

Estacionamento

Valor: R$ 30,00 (diária)

Acesso: Portão 4

Abertura dos portões

26 de agosto, sábado: 7h30

27 de agosto, domingo: 7h30

Horário de funcionamento das bilheterias

26 de agosto, sábado: 7h30 às 17h00

27 de agosto, domingo: 7h30 às 13h30

Classificação etária

Menores de 2 anos não terão acesso ao evento

De 2 a 17 anos, devidamente acompanhados de pais ou responsável legal, mediante compra de ingresso. Obrigatória apresentação dos documentos de identificação originais, com foto, do responsável e menor de idade.

Pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida, e seu acompanhante, deverão adquirir ingressos individuais, podendo ser comprados no mesmo pedido. Quanto à retirada de ingressos, a pessoa com deficiência e/ou mobilidade reduzida e seu acompanhante deverão estar juntos, bem como para acesso ao autódromo nos dois dias de evento.

Sobre a ação com experiências para o final de semana de velocidade:

Experiência 1: Almoço no Motorhome Eurofarma RC + assistir as corridas dos Boxes (R$ 3 mil);

Experiência 2: Volta rápida com A.Mattheis Vogel ou Eurofarma RC (R$ 2,5 mil);

Experiência 3: Assistir as corridas dos boxes da KTF Sports ou Ipiranga + Tour no Grid (R$ 2 mil);

Experiência 4: Dar a bandeirada final em corrida do BRB Fórmula 4 Brasil (R$ 2,2 mil);

Experiência 5: Entregar o troféu no pódio da F4 + réplica do troféu Stock Car Pro Series (R$ 2,2 mil)

Datas das experiências: 26 e 27 de agosto

