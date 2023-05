Autor de golaço pelo Goiás, Apodi voltou aos treinos nesta semana e tinha limitação para jogar

A vitória do Goiás sobre o Universitario, do Peru, por 1 a 0, na noite desta terça-feira (23), no Estádio Hailé Pinheiro tem nome e sobrenome: Luís Dialisson de Souza Alves. Mas a torcida esmeraldina e o mundo do futebol o conhecem apenas por Apodi. O jogador já veterano, de 36 anos, se recuperou de um quadro de dengue, voltou à equipe alviverde para marcar um golaço e fazer com que o time goiano conseguisse um passo importante rumo à classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana.

Com a vitória sobre o time peruano, o Goiás chegou aos oito pontos conquistados em quatro jogos disputados, manteve a invencibilidade na competição continental e assumiu a liderança deixando o próprio Universitario para trás. O clube esmeraldino depende de suas próprias forças nas duas últimas rodadas para avançar à próxima fase da Copa Sul-Americana.

A vitória esmeraldina não foi fácil. O Goiás precisou de um lance de genialidade do veterano jogador potiguar, da cidade de Apodi, no interior do Rio Grande do Norte, para espantar o clima ruim que pairava na Serrinha.

Aos 43 minutos, lateral direito, que também joga como atacante, recebeu lançamento de Sander, ganhou da marcação na velocidade desde o meio-campo, ajeitou a bola com o peito dando um drible no defensor e acertou um belo chute por cobertura, de fora da área, para destrancar o gol de Carvallo e dar a vitória ao Goiás.

O Goiás não vivia uma noite muito inspirada e o técnico Emerson Ávila chegou a ser vaiado no intervalo do jogo, pois o treinador optou por uma escalação conservadora com três zagueiros e três volantes. O time foi estéril no primeiro tempo e isso irritou os torcedores esmeraldinos, que nutrem carinho pela Copa Sul-Americana e sonham com uma campanha longeva do clube.

No 2º tempo, o treinador soltou mais a equipe com as entradas de Sander, Diego e Palacios e a cartada mais importante foi a entrada de Apodi, que mesmo atuando como lateral direito, sempre tem liberdade para atacar.

É dessa forma que ele já chegou a cinco gols pelo clube esmeraldino nesta temporada e flerta com a artilharia do clube em 2023. Somente Nicolas (8 gols), que já deixou o clube, Vinícius e Bruno Melo (6 gols) balançaram as redes mais que Apodi pelo Goiás no ano.

Desfalque devido a dengue

Desfalque do time nos últimos jogos por causa de ter sido acometido por dengue, Apodi reapareceu nos treinos nos últimos dias e ficou à disposição de Emerson Ávila para jogar por alguns minutos. O pouco tempo que esteve em campo foi o suficiente para tirar o Goiás de um empate que era ruim e que podia ter sido até pior, uma vez que o Universitario teve dois gols anulados por impedimento.

Agora, o Goiás só volta a jogar pela Copa Sul-Americana no dia 8 de junho, quando recebe o Gimnasia y Esgrima, de La Plata, que chega para a partida com remotas chances de classificação porque somou os três primeiros pontos ao derrotar o Independiente de Santa Fe, da Colômbia, nesta terça-feira.

A vitória sobre o Universitario faz com que o Goiás amplie sua série invicta para quatro jogos. Além de vencer os peruanos, o Goiás havia empatado com o Bahia, venceu o Paysandu (pela Copa Verde) e bateu o líder Botafogo no Brasileirão. O time esmeraldino volta a campo no sábado (27) para enfrentar o São Paulo, fora de casa, no Morumbi.