Avaí x Vila Nova: Tigre tem meta de pontuar fora de casa

Depois de duas vitórias como mandante, o Vila Nova inicia uma sequência de duas partidas como visitante na Série B e tenta manter o bom início na competição. Nesta quarta-feira (3), o Tigre encara o Avaí, a partir das 21h15, na Ressacada, pelo complemento da 4ª rodada.

(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações, arbitragem)

Sem citar números, o Vila Nova tem objetivo de pontuar nas duas partidas que disputará como visitante nesta semana. Depois do Avaí, o time colorado visita o Mirassol, sábado (6). A equipe, inclusive, não vai retornar para Goiânia depois do confronto em Florianópolis.

Na quinta-feira (4), o elenco do Vila Nova pega um voo para São Paulo e vai para Mirassol, no mesmo dia, de ônibus. Na sexta, faz um trabalho tático e, no sábado (6), duela com o time do interior paulista.

Depois de semanas livres entre as rodadas 1 e 3, o elenco do Vila Nova coloca à prova os trabalhos físicos que fez para a disputa da Série B - o time colorado tem um jogo a menos, contra o Sport, válido pela 2ª rodada.

Antes da Segundona começar, foram cerca de três semanas livres. Depois da vitória de 2 a 1 sobre o Novorizontino na estreia, o Tigre teve mais duas semanas de treinos para a 2ª rodada, que teve outro triunfo, por 1 a 0, sobre o Juventude.

Em resumo, no período de treinos, o técnico Claudinei Oliveira elevou o nível das atividades, procurou deixar o grupo em condição física ideal e trabalhou alternativas táticas.

Com jogos seguidos e intervalo menor entre as partidas, agora é o momento do Vila Nova fazer ajustes por meio de conversas e tentar evoluir sem tanto tempo para treinamentos. Claudinei Oliveira disse que deve rodar o elenco nesta semana, mas a ideia não é poupar.

O treinador que aproveitar o número de opções no grupo para aumentar o entrosamento em campo, descansar que estiver mais cansado e dar ritmo de jogo para o plantel vilanovense.

Apenas pela segunda vez nos pontos corridos (desde 2006), o Vila Nova iniciou a Série B com duas vitórias. Além de 2023, a outra vez foi em 2018, quando venceu Avaí e CRB por 1 a 0, respectivamente. Diante do Leão, o time goiano busca novo triunfo para seguir próximo da faixa de acesso.

Sem Vanderlei

Para o jogo desta quarta-feira (3), Claudinei Oliveira não conta com o goleiro Vanderlei, que se recupera de uma lesão na costela, e o volante Igor Henrique, que aprimora a condição física. O clube goiano não divulga a lista de relacionados, mas o polivalente Lourenço embarcou para Florianópolis e está à disposição do treinador.

O Avaí chega pressionado para o duelo. O time catarinense venceu uma vez em três jogos, mas perdeu o confronto local contra o Criciúma na rodada passada.

O técnico Alex, ex-meia que foi protagonista por Palmeiras, Cruzeiro e Fenerbahçe-TUR, não pode contar com o meia Rafael Gava, expulso na 3ª rodada. O volante Xavier fica à disposição após cumprir suspensão por ter sido expulso na 2ª rodada, na única vitória do Leão, por 1 a 0, sobre o Mirassol, na Ressacada.

Será a 20ª partida entre os times na história. O Avaí leva vantagem no retrospecto com 11 vitórias, contra seis triunfos do Vila Nova. Os times empataram em duas ocasiões.

Nesta quarta-feira, o time goiano tenta vencer a equipe catarinense pela primeira vez na Ressacada. Por lá, foram 11 partidas, com nove vitórias do Leão e dois empates.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série B - 4ª rodada

Jogo: Avaí x Vila Nova

Local: Ressacada (Florianópolis/SC)

Data: 3/5/2023

Horário: 21h15

Transmissão: Premiere e Sportv

Árbitro: Vinicius Goncalves Dias Araujo/SP

Assistentes: Evandro de Melo Lima/SP e Diego Morelli de Oliveira/SP

VAR: Thiago Duarte Peixoto/SP

AVAÍ: Ygor Vinhas; Igor (Thales), Didi, Roberto Rosa e Natanael; Wellington, Andrey e Eduardo Biasi; Marquinhos Cipriano, Santiago Patiño e Júlio César (Giva). Técnico: Alex.

VILA NOVA: Dênis Júnior; Léo Duarte, Donato, Doma e Rodrigo Gelado; Ralf e Lourenço (Sousa); Guilherme Parede, Neto Pessoa, Caio Dantas e Everton Brito. Técnico: Claudinei Oliveira.