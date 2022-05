Avancini fatura ouro no Pan-Americano de Mountain Bike na Argentina

Dois dias após conquistar a medalha prata na prova montain bike Short Track (XCC), o ciclista Henrique Avancini faturou o ouro neste domingo (29) na disputa de mountain bike cross country olímpico (XCO) no Campeonato Pan-Americano, em Catamarca (Argentina). Esta é a segunda vez que Avancini vence a prova no Pan: a primeira foi em 2015. A competição vale pontos para o ranking mundial e olímpico. As informações são da Agência Brasil.

A disputa teve clima de revanche entre Avancini e o mexicano José Ulloa, que na última sexta-feira (27) superou o brasileiro nos metros finais da prova Short Track (XCC), assegurando o ouro. Mas neste domingo (29), foi Avancini que levou a melhor, e o mexicano ficou com a prata. A argentino Joel Contreras chegou em terceiro e foi bronze.

Também neste domingo (29), quatro brasileiras representaram o país na prova Elite feminino. A mais bem colocada foi Letícia Cândido que completou o percurso em quinto lugar. Na sequência ficaram Raiza Goulão (6º), Hercília Najara (7º) e Aline Simões (26º).

A equipe feminina garantiu medalha de bronze na sexta (27) com Raíza Goulão na prova XCC, vencida pela mexicana Daniela Campuzano. A prata ficou com a norte-americana Kelsey Urban, segunda colocada.