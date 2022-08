Bancas, livraria e bar: saiba onde trocar figurinhas do álbum da Copa em Goiânia

Goiânia já possui pontos para trocas de figurinhas do álbum da Copa do Mundo. A comercialização dos cromos começou há uma semana na cidade, mas já existem locais destinados para a tradicional troca de figurinhas que é fator determinante para o torcedor que deseja completar o álbum do Mundial.

Há locais tradicionais, como a praça Tamandaré, e até bar como opção para o torcedor buscar aquele desejado cromo. Em 2022, a Copa do Mundo será disputada no Catar, entre novembro e dezembro. A comercialização dos álbuns começou em todo o Brasil no último dia 19 (sexta-feira).

O pacote com cinco figurinhas custa R$ 4, o dobro em comparação com a Copa do Mundo de 2018. Alguns pacotes estão com seis figurinhas, uma extra que é item colecionável - Neymar, Mbappé, Messi e Cristiano Ronaldo são alguns dos craques, nas versões ouro, prata e bronze.

Confira alguns locais para troca de figurinhas em Goiânia

Portão 62 - Sports Pub

Qual endereço?

Rua 144, nº 665, quadra 51, lote 2 - St. Marista, Goiânia

Quando?

Sexta a domingo a partir das 16 horas

Banca na Praça Boaventura

Qual endereço?

Avenida Vereador Germino Alves com a 5ª Avenida - Vila Nova, Goiânia

Quando?

Todos os dias, mas no período da tarde costuma ser mais movimentado

Bancas nas praça Tamandaré

Qual endereço?

Uma opção: Rua 10, próximo ao local da Feira da Lua

Segunda opção: Rua 8, próximo da Revistaria Almirante

Quando?

Todos os dias, mas aos domingos pela manhã a galera vai em peso

Livraria Leitura Goiânia

Qual endereço?

Av. T-10, 1300 - St. Bueno, Goiânia (dentro do Goiânia Shopping)

Quando?

Todos os dias no andar de cima da livraria