Barrichello: uma das poucas famílias que venceram na Stock Car

O nome Barrichello entrou, no último domingo (18), no restrito rol das famílias cujos membros conquistaram vitórias na principal categoria do automobilismo brasileiro, a Stock Car Pro Series. Com o primeiro lugar obtido na Corrida 2 da etapa de Cascavel (PR), Dudu, de 21 anos, agora alinha ao lado do pai, Rubens, na lista de vencedores da Stock do mesmo clã, uma façanha poucas vezes conquistada.

Em 44 anos de história, só seis famílias tiveram mais de um membro registrando vitória na Stock Car. Antes dos Barrichello, a última a ingressar nesse clube foi a Serra, dos tricampeões Chico e Daniel, justamente a maior vencedora do rol: 56 primeiros lugares. Ex-piloto de Fórmula 1, Chico, o pai, soma 33 primeiros lugares, enquanto Serrinha chegou a 23 triunfos no último fim de semana, ao cruzar em primeiro lugar na Corrida 1 da etapa de Cascavel.

Segundo colocado na lista, com 54 vitórias, o clã Gomes é o único na Stock Car com três integrantes que já subiram ao topo do pódio. O lendário Paulão Gomes ostenta os maiores números, com nada menos que 40 vitórias. Mas seu filho Marcos Gomes, em atividade com a Cavaleiro Sports, já tem um total de 13 triunfos. Irmão de Marquinhos, Pedro Gomes venceu uma prova.

Uma das famílias mais tradicionais do esporte a motor brasileiro é a Giaffone. Affonso Giaffone Filho, por exemplo, foi o vencedor da primeira corrida da história da Stock Car, em 22 de abril de 1979, e até encerrar a carreira, em 1988, somou oito primeiros lugares. O irmão, Zeca Giaffone, teve trajetória semelhante, com dez vitórias na competição.

Homenageado no fim de semana em Cascavel, Xandy Negrão, que faleceu no último dia 24 de maio, é responsável por 21 vitórias que, somadas a outras duas de seu irmão Guto Negrão, totalizam 23. Já os Marques contabilizam três primeiros lugares: duas do ex-piloto de F-1 Tarso Marques e uma de seu pai, Paulo de Tarso.

O feito de Dudu elevou a soma de primeiros lugares da família Barrichello para 21: o pai, Rubens, já havia subido ao topo do pódio em 20 oportunidades. Conheça abaixo os números completos das famílias cujos membros venceram na Stock Car:

Serra: 6 títulos, 56 vitórias

Chico Serra (pai): três títulos (1999, 2000, 2001), 33 vitórias

Daniel Serra (filho): três títulos (2017, 2018, 2019), 23 vitórias

Gomes: 5 títulos, 54 vitórias

Paulo Gomes (pai): 4 títulos (1979, 1983, 1984, 1995), 40 vitórias

Marcos Gomes (filho): 1 título (2015), 13 vitórias

Pedro Gomes (filho): 1 vitória

Giaffone: 2 títulos, 18 vitórias

Affonso Giaffone (irmão): 1 título (1981), 8 vitórias

Zeca Giaffone (irmão): 1 título (1987), 10 vitórias

Barrichello: 2 títulos, 21 vitórias

Rubens Barrichello (pai): 2 títulos (2014, 2022), 20 vitórias

Dudu Barrichello (filho): 1 vitória

Negrão: 23 vitórias

Xandy Negrão (irmão): 4 vice-campeonatos (1995, 1996, 1997, 1999), 21 vitórias

Guto Negrão (irmão): 2 vitórias

Marques: 3 vitórias

Paulo de Tarso Marques (pai): 1 vitória

Tarso Marques (filho): 2 vitórias

*Fazem parte da lista pilotos de uma mesma família com ao menos uma vitória na Stock Car