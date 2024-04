Bater e voltar é meta do Goiás para fechar ferida da Série B

Ferida que ainda não foi fechada, o rebaixamento do Goiás à Série B deste ano ainda é uma marca no clube, que se reformulou em praticamente todas as áreas depois do descenso, voltou a decepcionar no início de 2024 por causa de eliminações e agora começa trajetória com o único objetivo de conquistar o acesso para o Brasileirão. Pela 11ª vez na história, o time esmeraldino participa da Segundona, a sétima no atual formato dos pontos corridos.

Neste sábado (20), contra o Ceará, fora de casa, o Goiás disputa a 1ª das 38 rodadas que o clube terá para trilhar sua volta à elite do Campeonato Brasileiro neste ano. Não se fala em outro assunto no clube, o acesso é o principal objetivo da temporada e a ideia é repetir a última vez em que esteve na Série B: o retorno à Série A no ano seguinte ao rebaixamento.

Em 2021, o Goiás conquistou seu último acesso ao Brasileirão na temporada seguinte ao descenso (2020). O time foi vice-campeão com 65 pontos, a segunda maior pontuação da equipe nos pontos corridos da Série B. Só fica atrás dos 78 conquistados em 2012, quando foi campeão. Fazer o bate e volta para a elite é a meta.

Nos pontos corridos, a temporada de 2021 foi exceção. O Goiás até então nunca tinha voltado à Série A na temporada seguinte ao descenso. Jogou as edições de 2011 e 2012 após queda em 2010. Voltou a ser rebaixado em 2015 e só retornou ao Brasileirão em 2018, na maior sequência de edições da equipe esmeraldina na Série B em sua história.

O Goiás não quer repetir isso e investiu. O clube não deixa claro qual foi o investimento total para o futebol na atual temporada, mas houve incremento de R$ 10 milhões para custos com o elenco esmeraldino visando à disputa da Série B - no início do ano, o CEO Luciano Paciello citou que o clube teria R$ 50 milhões à disposição para todas as áreas do clube em 2024.

O acréscimo de R$ 10 milhões foi motivado pelas precoces eliminações no Campeonato Goiano, para o Goiânia, e na Copa Verde, para o Vila Nova, ambas nas quartas de final, na Serrinha.

Essas eliminações fizeram a diretoria esmeraldina mudar a comissão técnica e direção de futebol. Saíram o diretor Agnello Gonçalves e o técnico Zé Ricardo, entraram Lucas Andrino e Márcio Zanardi nos respectivos cargos. Nove jogadores foram contratados e três atletas deixaram o clube até o fechamento deste texto - o trio Allano, Weverton e Ian Luccas treina separado e tem futuro incerto.

O Goiás terá um novo time em campo na sequência da temporada e a cobrança é para que a equipe dê liga e consiga terminar a Série B entre os quatro primeiros. Jogadores como Thiago Galhardo, Messias, David Braz, Marcão, Rafael Gava e Régis integram o pacote de reforços para a Segundona.

No planejamento do Goiás, o retorno imediato para a Série A é parte crucial da estratégia para tentar voltar a se destacar no cenário nacional no futuro.

Dirigido por um Conselho de Administração e com a figura de um CEO desde o final do ano passado, o Goiás tem metas a curto, médio e longo prazos.

Objetivos como se consolidar na Série A, retornar a competições internacionais, crescer estruturalmente, elevar número de sócios-torcedores e outros desejos passam pela conquista do acesso neste ano.