Brasil bate República Dominicana, vai à semi e segue imbatível por 3º ouro

Sem perder nenhum set nas Olimpíadas de Paris, a seleção brasileira feminina de vôlei se classificou para as semifinais. Com show de Gabi e uma defesa sólida, o Brasil venceu a Rep. Dominicana por 3 sets a 0 (com parciais de 25/22, 25/13 e 25/17) e segue vivo na luta pelo tricampeonato olímpico.

A seleção verde-amarela tenta a sexta medalha de sua história. O Brasil foi ouro em Pequim 2008 e Londres 2012, prata em Tóquio 2020 e bronze em Atlanta 1996 e Sydney 2000.

O técnico José Roberto Guimarães já esperava um duelo complicado, mesmo ciente de que o time brasileiro tem mais história na modalidade que as adversárias. Ele lembrou que muitas atletas rivais já atuaram na Superliga e o treinador brasileiro Marcos Kweik conhece bem o vôlei nacional.

E as previsões do comandante da seleção feminina se concretizaram, com placar apertado no primeiro set e início do segundo, com o Brasil dificilmente conseguindo abrir uma vantagem confortável no marcador.

Com um bloqueio eficiente e bem defensivamente, o Brasil conseguiu diminuir os riscos nos ataques de Pena, principal jogadora da República Dominicana. E no ataque, Gabi mais uma vez deu show e marcou 20 pontos, seguida por Ana Cristina, com 14.

Na semifinal, o Brasil vai enfrentar o vencedor do duelo entre Estados Unidos e Polônia, que jogam ainda nesta terça, às 12h (de Brasília). A partida pela semi será na quinta (8), em horário ainda não definido. Do outro lado da chave, a Turquia já garantiu vaga na semifinal. Ela agora aguarda o confronto entre Itália e Sérvia, que acontece ainda nesta terça-feira.

COMO FOI O JOGO

Invicta nas Olimpíadas, a seleção brasileira teve uma inspirada Gabi para encaminhar a vitória no primeiro set. Sem perder nenhuma parcial até o momento, o Brasil impôs seu jogo para construir uma vitória tranquila sobre a República Dominicana no primeiro set. Com dez pontos de Gabi, o time de Zé Roberto Guimarães fechou em 25 a 22.

Dominicanas apertaram no início do segundo set, mas o Brasil segurou pressão e abriu 2 a 0. A Rep. Dominicana iniciou o segundo set com a defesa muito encaixada, provocando rallys e impedindo a seleção brasileira de se distanciar no marcador. O Brasil, porém, soube adaptar seu jogo e conseguiu uma sequência para abrir 14 a 8 no início da parcial, segurou a empolgação dominicana e fechou em 25 a 13.

Brasil sofreu, mas deslanchou no decorrer do set e garantiu vaga nas semifinais. O começo do terceiro set foi parelho, com o placar majoritariamente empatado ou com vantagem mínima para uma das seleções. O Brasil, porém, conseguiu encaixar duas sequências e chegou a abrir 19 a 13. Com a vantagem, a seleção contou com a dupla Gabi e Ana Cristina para carimbar o nome na próxima fase.

