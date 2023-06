Brasil e Espanha anunciam amistoso em 2024: "Uma só pele"

Brasil e Espanha disputarão amistoso em março de 2024. Com o lema "Uma só pele", as seleções farão ações de combate ao racismo incentivadas pelos episódios contra Vinicius Jr, do Real Madrid, durante a última temporada do Campeonato Espanhol.

O amistoso será disputado na primeira data Fifa de 2024, entre os dias 18 e 26 de março. Dia e horário ainda não foram definidos.

CBF e a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) têm conversado após a partida entre Real Madrid e Valencia, no dia 21 de maio, considerada o estopim dos casos de racismo contra Vini.

As conversas ocorrem entre o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, da RFEF, Luis Rubiales, e Orlando Leite, embaixador do Brasil na Espanha.

O combate ao racismo também será pauta do amistoso do Brasil contra Guiné, no próximo dia 17, em Barcelona, na Espanha.

"O combate ao racismo e à violência no futebol deve ser uma bandeira universal. Na CBF, trabalhamos de forma incansável pela luta contra todo tipo de discriminação, dentro e fora dos campos. Esta ação, em parceria com o meu amigo Luis Rubiales será importante para reforçar ainda mais a necessidade de se combater o racismo de forma veemente, em todos os cantos do planeta", afirmou Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.