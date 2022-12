Brasil goleia a Coreia do Sul, avança e pega a Croácia nas quartas de final da Copa

O Brasil não tomou conhecimento da Coreia do Sul, goleou os sul-coreanos e está classificado às quartas de final da Copa do Mundo do Catar. Nesta segunda-feira (6), no estádio 974, em Doha (Catar), com quatro gols marcados no primeiro tempo e um sofrido na etapa final, a seleção brasileira goleou o time asiático por 4 a 1 e segue vivo na busca pelo hexa.

Vini Jr., Neymar, Richarlison e Lucas Paquetá fizeram os gols do Brasil no primeiro tempo, e Paik Seung-Ho descontou para a Coreia do Sul na etapa final.

A seleção da Croácia, que bateu o Japão nos pênaltis, será adversária do Brasil nas quartas de final da Copa do Catar. O duelo decisivo será disputado na sexta-feira (9), a partir das 12 horas (de Brasília), no estádio Cidade da Educação.

Essa é a décima vez, em dez oportunidades, que o Brasil avança às quartas de final da Copa do Mundo, desde que o Mundial passou a ser disputado com uma fase de grupos e duelos eliminatórios a partir das oitavas de final - este formato, o atual, é utilizado desde 1986.

MUDANÇA TÁTICA

Com a escalação de Danilo na lateral esquerda, o Brasil teve uma mudança tática na construção de jogadas. Sem improvisação, a seleção costuma ter uma linha de quatro defensores e dois volantes à frente. Diante da Coreia do Sul, esse início de jogadas mudou.

A linha inicial foi feita por três jogadores - Militão, Marquinhos e Thiago Silva - com Danilo e Casemiro como dois homens à frente da zaga. Paquetá avançou para atuar como meia pela direita, ao lado de Neymar, mais centralizado e também avançando pela esquerda.

BAILA, VINI!

A primeira boa chegada da partida foi do Brasil. Em troca rápida de passes, Raphinha foi acionado na direita, passou pelo defensor e entrou livre na área em jogada de profundidade.

Em jogada de profundidade, o ponta direita atraiu a marcação, cruzou a bola na direção de Neymar, que vinha acompanhado de Paquetá, mas o camisa 10 furou e a bola sobrou livre para Vini Jr. O atacante, “esquecido” pela defesa sul-coreana, dominou e bateu, aos 6 minutos, para abrir o placar no estádio 974.

É O BRASA!

Após o gol, o Brasil seguiu em cima. Tomando conta da posse de bola e das ações ofensivas, não demorou muito para a seleção brasileira ampliar. Richarlison foi derrubado por Jung Woo-Young dentro da área, e o árbitro Clément Turpin marcou pênalti. Aos 12 minutos, Neymar cobrou no canto esquerdo do goleiro e fez o segundo da partida.

Esse foi o 76º gol marcado por Neymar pelo Brasil em 123 jogos oficiais. O craque está a um gol de igualar o rei do futebol, Pelé, como principal goleador da seleção brasileira na história. Foi o 7º gol do atual camisa 10 em Copas.

GOL DE VIDEOGAME

A vitória do Brasil virou goleada antes mesmo dos 30 minutos. Em jogada rápida, Richarlison fez embaixadinhas com a cabeça, puxou para o meio e tocou para Casemiro. O volante acionou Marquinhos, que tocou para Thiago Silva. O defensor ajeitou na medida para o camisa 9, que invadiu a área e chutou na esquerda para tirar do goleiro.

E MAIS UM!

Você piscou e saiu mais um gol do Brasil no estádio 974. Aos 35 minutos, nova jogada coletiva da seleção que resultou em gol brasileiro contra a Coreia do Sul.

Vini Jr. recebeu, dentro da área, do lado esquerdo, e cruzou na medida para Lucas Paquetá, que infiltrou na área sul-coreana para bater de primeira com a perna esquerda e marcar o quarto gol da seleção.

GOL DE HONRA

Depois de um começo de segundo tempo em que o Brasil apenas administrou a vantagem, a Coreia do Sul foi recompensada com um gol aos 30 minutos da etapa final.

Depois de cobrança de falta, a bola sobrou para Paik Seung-Ho, que acertou lindo chute de fora da área e marcou o gol de honra dos sul-coreanos.

FICHA TÉCNICA

Copa do Mundo - Oitavas de final

Jogo: Brasil 4x1 Coreia do Sul

Local: estádio 974 (Doha, Catar)

Data: 5/12/2022

Horário: 16 horas (de Brasília)

Árbitro: Clément Turpin (França)

Assistentes: Nicolas Danos (França) e Cyril Gringore (França)

VAR: Jérôme Brisard (França)

BRASIL: Alisson (Weverton); Militão (Daniel Alves), Marquinhos, Thiago Silva e Danilo (Brener); Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar (Rodrygo); Raphinha, Richarlison e Vini Jr. (Martinelli) Técnico: Tite.

COREIA DO SUL: Kim Seung-Gyu; Kim Moon-Hwan, Kim Min-Jae, Kim Young-Gwon e Kim Jin-Su (Hong Chul); Hwang In-Beom (Paik Seung-Ho), Jung Woo-Young (Son Jun-Ho) e Lee Jae-Sung (Lee Kang-In); Hwang Hee-Chan, Cho Gue-Sung (Hwang Ui-Jo) e Son Heung-Min. Técnico: Paulo Bento.

Gols: Vini Jr., aos 6 minutos (Brasil), Neymar, aos 12 minutos (Brasil), Richarlison, aos 28 minutos (Brasil), Lucas Paquetá, aos 35 minutos do 1º tempo (Brasil), Paik Seung-Ho aos 30 minutos (Coreia do Sul)

Cartão amarelo: Jung Woo-Young (Coreia do Sul)

Público: 43.847 pessoas