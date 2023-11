Brasil ilude no início, mas toma virada em três minutos e perde para a Colômbia

O Brasil jogou mal e perdeu de virada para a Colômbia por 2 a 1 nesta quinta-feira (16), em Barranquilla, pela quinta rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Gabriel Martinelli abriu o placar. Luis Díaz marcou dois e virou.

O Brasil começou bem, fez gol logo aos três minutos, mas depois viu a Colômbia se animar e nunca mais teve o controle da partida. O goleiro Alisson fez várias defesas importantes até a Colômbia conseguir a virada.

Luis Díaz acabou com o jogo. O atacante do Liverpool fez dois gols de cabeça e deu trabalho a todo tempo para a defesa brasileira.

Com nova derrota, o Brasil cai para o quinto lugar das Eliminatórias, com sete pontos. A Colômbia subiu para terceiro, com nove.

Essa derrota, inclusive, foi a primeira do Brasil para a Colômbia na história das eliminatórias sul-americanas.

O Brasil teve outra notícia ruim além do resultado. Vini Jr sentiu problema na coxa ainda no primeiro tempo e precisou sair para a entrada de João Pedro. O atacante do Real Madrid fará exame para saber a gravidade da lesão.

O Brasil voltará a campo para enfrentar a Argentina, terça-feira, no Maracanã. A Colômbia visitará o Paraguai, no mesmo dia.

FICHA TÉCNICA

1 BRASIL: Alisson, Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães (Douglas Luiz) e Renan Lodi (Pepê); André e Bruno Guimarães; Raphinha (Endrick), Rodrygo (Paulinho), Vini Jr (João Pedro) e Martinelli. Técnico: Fernando Diniz.

2 COLÔMBIA: Vargas, Muñoz, Lucumí, Sánchez Machado (Borja); Castaño (Lerma), Uribe (Sinisterra), Carrascal e James Rodríguez; Luis Díaz e Borré (Cordoba). Técnico: Néstor Lorenzo.

Local: Estádio Municipal Barranquilla, na Colômbia

Data: 16 de novembro de 2023 (quinta-feira)

Horário: 21 horas (de Brasília)

Árbitro: Andres Matonte (Uruguai)

Assistentes: Nicolas Taran e Martin Soppi (ambos do Uruguai)

VAR: Leodán González (Uruguai)

Cartões amarelos: Sánchez (Colômbia) e Renan Lodi e Pepê (Brasil)

GOLS

Colômbia: Luis Díaz (2), aos 30 e 33 minutos do 2º tempo

Brasil: Gabriel Martinelli, aos 3 minutos do 1º tempo

(Texto: Igor Siqueira e Rodrigo Mattos, Barranquilla, Colômbia, UOL/Folhapress)