Brasil não cria nada, leva olé do Uruguai e vê lesão de Neymar assombrar

A seleção brasileira jogou muito mal e perdeu por 2 a 0 para o Uruguai nesta terça-feira (17), no Estádio Centenário, pela quarta rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Os gols foram marcados por Darwin Núñez e De La Cruz. O jogo ficou marcado também pela lesão de Neymar, que deixou o campo com torção no joelho.

O Brasil não criou praticamente nada e foi superado pelo Uruguai em um jogo morno entre as equipes dirigidas por Fernando Diniz e Marcelo Bielsa. A única chance clara foi numa cobrança de falta de Rodrygo, da intermediária, no travessão.

O Uruguai fez um gol em cada tempo em erros graves da defesa do Brasil e fez a torcida local gritar "olé" nos minutos finais.

Neymar, que estava fazendo jogo discreto, torceu o joelho esquerdo no fim do primeiro tempo e deixou o gramado chorando. Há suspeita de lesão de ligamento, mas só exames de imagem conseguirão confirmar ou não algo mais grave no astro.

A seleção brasileira não perdia nas Eliminatórias desde 2015, numa vitória do Chile por 2 a 0, ainda sob o comando de Dunga. E o Uruguai estava invicto há 21 anos contra o time canarinho.

Sem vitória nessa Data Fifa, o Brasil empatou com a Venezuela, perdeu para o Uruguai e voltará a campo para enfrentar a Colômbia, dia 16 de novembro, em Barranquilla. O Uruguai enfrentará a Argentina, na mesma data, em Buenos Aires.

FICHA TÉCNICA

URUGUAI: Rochet, Nández (Bruno Méndez), Araújo, Cáceres e Oliveira (Viña); Ugarte, Valverde e De La Cruz; Pellistri (Piquerez), Maxi Araújo (Vecino) e Darwin Núñez. T.: Marcelo Bielsa

BRASIL: Ederson, Yan Couto (David Neres), Marquinhos, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto (Guilherme Arana); Casemiro, Bruno Guimarães (Raphael Veiga) e Neymar; Rodrygo, Vini Jr (Matheus Cunha) e Neymar. T.: Fernando Diniz

Local: Estádio Centenário, em Montevidéu (Uruguai)

Horário: 21h (de Brasília)

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)

Assistentes: Alberto Ponte e Antoni García (ambos da Venezuela)

VAR: Juan Soto (Venezuela)

Cartões amarelos: Araújo, Darwin Núñez e Nández (Uruguai) e Rodrygo, Casemiro, Ederson, Gabriel Jesus e Matheus Cunha (Brasil)

Gols: Darwin Núnez, aos 41 minutos do 1ºT; De la Cruz, aos 31 minutos do 2ºT

(Eder Traskini, Igor Siqueira e Lucas Musetti Perazolli / Montevidéu, Rio e Santos / UOL, Folhapress)