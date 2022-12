Brasil perde para Camarões, mas avança em 1º lugar

O Brasil perdeu para Camarões por 1 a 0, nesta sexta-feira (2), com gol sofrido nos acréscimos do segundo tempo. Ainda assim, a equipe avançou em 1º lugar às oitavas de final da Copa do Mundo do Catar e vai enfrentar a Coreia do Sul, a 2ª colocada do Grupo H.

A partida pelas oitavas de final será na segunda-feira (5), às 16 horas.

A seleção brasileira terminou com 6 pontos a fase de grupos, mesma pontuação da Suíça, que venceu a Sérvia por 3 a 2 no outro jogo da 3ª rodada do Grupo G. As duas seleções avançam, mas o Brasil tem saldo de gols melhor (2 a 1) e fica na liderança da chave.

Nas últimas horas da fase de grupos da Copa, a seleção brasileira era a única que poderia terminar a fase de grupos com 100% de aproveitamento, pois tinha vencido os jogos iniciais, diante de Sérvia e Suíça. Mas perdeu essa chance.

A equipe brasileira entrou para a partida com time reserva, poupando jogadores que atuaram nas duas primeiras rodadas e, claro, deixando fora os machucados. O jogo ainda rendeu mais uma baixa ao Brasil, que viu Alex Telles deixar o campo machucado.

PRIMEIRO TEMPO

Com mais posse de bola e chegando mais vezes ao gol de Camarões, o Brasil finalizou muito mais no primeiro tempo, mas levou perigo poucas vezes.

Antony pela direita e Martinelli na esquerda eram os jogadores mais agudos e agressivos da seleção brasileira, com Rodrygo com boa movimentação no meio e chegadas de Daniel Alves e Fred. Gabriel Jesus ficou apagado.

Camarões exigiu uma defesa de Ederson na única finalização da equipe, que foi correta e assustou no último lance de perigo da etapa inicial.

DEFESAS DE EPASSY

Antony fez jogada interessante no primeiro minuto, mas Rodrygo chutou travado. Aos 13, Martinelli aproveitou, de cabeça, um longo cruzamento. Na área, cabeceou para a defesa de Epassy.

No meio da etapa, Rodrygo cobrou falta em cima da barreira e Daniel Alves, em sua chance de cobrar, chutou por cima do gol.

Antony e Martinelli exigiram novas defesas de Epassy, aos 37 e aos 46. Aos 47, logo depois de Rodrygo arriscar chute perigoso de longe que foi para fora, Mbeumo aproveitou cruzamento da esquerda e cabeceou no chão o chute que depois foi defendido por Ederson.

SAIU MACHUCADO

Alex Telles, que caiu de mau jeito na área, se machucou e deixou o jogo aos 7 minutos. Marquinhos entrou. Bruno Guimarães também entrou no lugar de Fred e Everton Ribeiro entrou no lugar de Rodrygo.

Aos 10, Martinelli teve ótima chance. Disparou pela esquerda, invadiu a área e chutou, tirando a marcação. Epassy defendeu.

Um minuto depois, o goleiro quase cedeu. Defendeu o chute de Bruno Guimarães e quase deixou a bola entrar ou ficar com um atacante brasileiro. Em seguida, o Brasil teve nova chance pelo alto, mas ninguém conseguiu finalizar.

Jesus deixou o jogo aos 19, dando lugar a Pedro. O atacante e Everton Ribeiro tiveram a bola no pé, mas não consguiram superar a marcação. O Brasil ficava com a bola e chegava ao ataque, mas faltava a conclusão. Bruno Guimarães tentou um chute meio travado e a bola subiu muito, por cima do travessão.

O último a entrar no Brasil foi Raphinha, no lugar de Antony. Aos 38 minutos, Raphinha fez bela jogada pela direita e foi à linha de fundo para cruzar. Bruno Guimarães não conseguiu pegar bem na bola e chutou mal. Pedro se atrapalhou no giro e chutou longe do gol, aos 43.

GOL DE CAMARÃES

Aos 47 minutos do segundo tempo, após cruzamento da direita, Aboubakar matou Ederson em cabeceio e marcou o gol.

FICHA TÉCNICA

CAMARÕES: Epassy; Fai, Wooh, Ebosse e Tolo; Zambo Anguissa, Kunde (Ntcham), Mbeumo (Ekambi), Choupo-Moting e Ngamaleu (Ngom Mbekel); Aboubakar

Técnico: Rigobert Song

BRASIL: Ederson; Daniel Alves, Éder Militão, Bremer e Alex Telles (Marquinhos); Fabinho, Fred (Bruno Guimarães) e Rodrygo (Everton Ribeiro); Antony (Raphinha), Gabriel Jesus (Pedro) e Martinelli.

Técnico: Tite

Local: Estádio Lusail

Onde: Al Daayen, Catar

Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos)

Assistentes: Kyle Atkins (Estados Unidos) e Corey Parker (Estados Unidos)

VAR: Alejandro Hernandez (Espanha)

Gol: Aboubakar (47'/2ºT)

Expulsão: Aboubakar