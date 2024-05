Brasileirão é paralisado por duas rodadas

A CBF anunciou nesta quarta-feira (15) a paralisação do Campeonato Brasileiro por duas rodadas. As 7ª e 8ª rodadas, que seriam realizadas nos dois próximos fins de semana, estão suspensas pela entidade. A medida se dá após o pedido de 15 clubes que disputam a elite nacional e ocorre por causa das enchentes no Rio Grande do Sul, estado que tem três clubes na competição.

Todos os 20 jogos válidos pelas 7ª e 8ª rodadas, que seriam disputadas nos dias 18 e 19 e 25 e 26 de maio, estão suspensos. Se não houver mudança até lá, a competição retorna dia 1º de junho, na 9ª rodada.

"Após consultar os 20 clubes participantes da Série A do Campeonato Brasileiro e receber o pedido de 15 equipes pela suspensão da competição até o dia 27 de maio, a CBF reitera o compromisso público assumido de transparência e diálogo pela atual gestão e suspende as rodadas 7 e 8 do certame", informou a CBF por meio de nota.

Um dos clubes que pediram a paralisação é o Atlético-GO, único goiano na elite nacional e que tem postura contrária à medida, mas assina o pedido por fazer parte da Liga Forte União (LFU). Na segunda-feira (13), os 11 clubes da Série A que integram a LFU assinaram pedido pela paralisação do Brasileiro. Presidente atleticano, Adson Batista assinou junto.

Aos 11 clubes da Série A que estão na LFU, juntaram-se outros, como Atlético-MG e Grêmio, também pedindo a paralisação.

Os clubes que pediram a suspensão da competição são:

(1) Atlético Clube Goianiense;

(2) Atlético Mineiro SAF;

(3) Club Athletico Paranaense;

(4)Criciúma Esporte Clube;

(5) Cruzeiro Esporte Clube SAF;

(6) Cuiabá EsporteClube SAF;

(7) Esporte Clube Bahia SAF;

(8) Esporte Clube Juventude;

(9) EsporteClube Vitória;

(10) Fluminense Football Club;

(11) Fortaleza Esporte Clube;

(12) Grêmio Football Porto Alegrense;

(13) SAF Botafogo;

(14) Sport ClubInternacional;

(15) Vasco da Gama SAF

Antes da paralisação, a CBF adiou os jogos dos três gaúchos na Série A - Juventude, Inter e Grêmio - até o fim do mês e agendou para 27 de maio um Conselho Técnico da competição para deliberar sobre paralisação. Agora, já suspende as duas próximas rodadas e mantém a reunião para o mesmo dia, 27 de maio.