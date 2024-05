Brasileirão volta a partir da 7ª rodada; próximo jogo do Atlético-GO é contra o Vitória

A CBF anunciou na noite desta terça-feira (21) que o Campeonato Brasileiro será retomado, após a paralisação, na 7ª rodada, a partir do dia 1º de junho. Por isso, o próximo jogo do Atlético-GO na competição será contra o Vitória, fora de casa, no Barradão (Salvador), no dia 1º de junho, um sábado, às 16 horas.

A Série A foi paralisada por causa das enchentes no Rio Grande do Sul. Inicialmente, jogos dos times gaúchos foram adiados. Depois, houve a paralisação completa antes do início da 7ª rodada.

Julgou-se inicialmente que a retomada seria a partir da 9ª rodada (jogo do Atlético-GO nesta rodada é contra o Fluminense), que começa no dia 1º de junho, e que os jogos das 7ª e 8ª rodadas seriam todos remarcados. Mas a decisão da CBF foi diferente.

Por isso, a sequência de jogos do Atlético-GO fica assim:

1º/6, sábado, 16 horas: Vitória x Atlético-GO (Barradão, Salvador) - 7ª rodada

12/6, quarta-feira, 17 horas: Atlético-GO x Corinthians (Accioly, Goiânia) - 8ª rodada

15/6, sábado, 21 horas: Fluminense x Atlético-GO (Maracanã, Rio) - 9ª rodada