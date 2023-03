Brasiliense x Goiás: time alternativo para abrir as quartas de final da Copa Verde

O Goiás entra em campo nesta quarta-feira (8), às 20 horas, para enfrentar o Brasiliense, no Estádio Serejão, em Taguatinga (DF), no jogo de ida das quartas de final da Copa Verde. A partida será realizada com portões fechados, pois o Brasiliense cumpre punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

(Confira informações sobre onde assistir, prováveis times e escala de arbitragem no fim deste texto)

O time esmeraldino dá importância para a competição regional e quer avançar para as fases finais, mas deverá ter um time alternativo para esse primeiro compromisso no Distrito Federal - jogo da volta está marcado para o dia 23 de março, na Serrinha.

A opção por time alternativo fica evidente quando até o goleiro e capitão Tadeu ficará fora. O jogador sequer foi relacionado e abre espaço para que Matheus Alves volte a atuar no gol esmeraldino ou que Marcelo Rangel tenha uma oportunidade para jogar.

Outros jogadores considerados titulares, como o trio de atacantes formado por Nicolas, Vinícius e Diego Gonçalves, também ficam preservados para o jogo de ida da semifinal do Campeonato Goiano, contra o Anápolis, sábado (11), e também para a 2ª fase da Copa do Brasil, na próxima semana.

Entre os jogadores do grupo que viajou ao Distrito Federal está o meia Kauan, de 17 anos. O atleta não tem sido poupado dos jogos para pegar cada vez mais experiência como profissional. O jovem atuou em parte da vitória sobre o Goiânia, pelas quartas do Goianão, no fim de semana e deverá atuar também em boa parte do jogo contra o Brasiliense.

Entre os mais experientes, o zagueiro Sidimar e o volante Willian Oliveira devem ser utilizados como titulares. Esses dois jogadores acumulam muitos jogos na temporada, mas não estão inseridos naquele que hoje é considerado o time ideal do Goiás com força máxima.

Goiás e Brasiliense voltam a se enfrentar após quatro temporadas. Em 2019, as duas equipes se cruzaram nas oitavas de final da Copa Verde. No jogo de ida, na Boca do Jacaré, o time esmeraldino ficou no empate sem gols. Em Goiânia, o time esmeraldino fez 4 a 1, na Serrinha, e avançou para as quartas de final.

Mesmo em três frentes de jogos eliminatórios, o Goiás não quer descartar nenhuma possibilidade de disputa.

No Campeonato Goiano, o time esmeraldino tenta voltar a erguer a taça para não deixar que o jejum de títulos chegue ao quinto ano, o que representaria a maior escassez de conquistas em âmbito local desde que o clube se sagrou campeão pela primeira vez em 1966.

Na Copa do Brasil, o Goiás tem o desejo de avançar o mais longe possível e repetir campanhas históricas.

Na Copa Verde, o intuito é ser campeão não somente por voltar a levantar uma taça regional, mas também para confirmar vaga na 3ª fase da Copa do Brasil de 2024, o que é considerado um alívio no calendário por pular as primeiras etapas, que costumam reservar viagens com logísticas complicadas.

Brasiliense

A partida desta quarta-feira (8) em Taguatinga será com portões fechados por causa da punição ao Brasiliense, de ter que fazer cinco jogos sem torcida e pagar multa de R$ 40,6 mil por causa de confusão generalizada em partida contra o Nova Venécia-ES pela 2ª fase da Série D do Brasileiro em 2022, no dia 31 de julho. No Estádio Abadião, em Ceilândia, torcedores invadiram o gramado e agrediram jogadores das duas equipes. A pena só pode ser cumprida em competições da CBF.

O Brasiliense vive uma situação curiosa neste início de temporada. O time conseguiu êxito nas fases iniciais das copas Verde e do Brasil, mas está com enormes dificuldades na disputa do Campeonato Brasiliense.

Na Copa do Brasil, a equipe do Distrito Federal eliminou o Athletic-MG, fora de casa. Na Copa Verde, passou pelo Tocantinópolis com vitória por 4 a 2. No Distrital, o Brasiliense ocupa a 7ª colocação na tabela de classificação e corre o risco de ficar fora da semifinal.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Serejão, em Taguatinga (DF)

Horário: 20 horas

Onde assistir: TV Goiás no Youtube

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)

Assistente: Cipriano da Silva Sousa (TO) e Fábio Pereira (TO)

BRASILIENSE: Sucuri; Caetano, Railon, Gustavo Henrique e Goduxo; Radamés, Gabriel e Tartá; Tobinha, Yuri Mamute e Luquinhas. Técnico: Alan George

GOIÁS: Marcelo Rangel (Matheus Alves); Bruno Santos, Sidimar, Edu e Hugo; Willian Oliveira, Jhonny Lucas e Kauan; Alesson, Gabriel Novaes e Palacios (Philippe). Técnico: Guto Ferreira