Brusque x Atlético-GO: Dragão tenta mais uma classificação diante de rival catarinense

O Atlético-GO inicia, na tarde deste feriado de quarta-feira (1º de maio), às 16 horas, a 3ª fase da Copa do Brasil em local que pode ser considerado um “campo neutro” para o Dragão e o adversário, o Brusque-SC. As duas equipes jogarão na Arena Joinville, em Joinville-SC. Visitante, o time atleticano defende uma marca positiva, a de nunca ter sido eliminado por clubes de Santa Catarina em torneios disputados no sistema mata-mata.

(Confira, no fim do texto, onde assistir, arbitragem e escalações prováveis)

Foram poucos confrontos eliminatórios contra os catarinenses - quatro duelos -, por Sul-Americana e Copa do Brasil, mas os rubro-negros se deram melhor e se classificaram em todas.

A meta é repetir o bom desempenho na partida de ida para trazer vantagem para o jogo de Goiânia, que será só no dia 22. O time atleticano também pretende se reencontrar com a vitória, pois não vence há quatro jogos, com derrotas para Flamengo (2 a 1), Botafogo (1 a 0) e São Paulo (3 a 0) e empate com Inter (1 a 1), todos pelo Brasileirão.

Antes, a última sequência mais longa sem vitória foi durante a Série B passada, em 2023. O Dragão e o técnico Jair Ventura passaram quatro rodadas sem triunfar: perdeu de Vila Nova (2 a 1) e Mirassol (4 a 1) e empatou com Sport (0 a 0) e Novorizontino (2 a 2), na reta final da competição.

A equipe goiana deve ser mais ousada e menos reativa, como foi diante do Inter, no último domingo. A prudência resultou na conquista de um ponto precioso no Brasileiro, mas, agora, resta ao Atlético-GO mostrar ousadia, como em boa parte desta temporada.

O técnico Jair Ventura deve fazer mudanças no Atlético-GO. Gabriel Baralhas, titular no meio-campo, volta no lugar de Roni ou Rhaldney. No ataque, o grandalhão Derek, de 1,86m, fez belo gol sobre o Inter e pode ser mantido na vaga de Emiliano Rodríguez. A outra modificação fica por conta da troca do lateral Maguinho por um jogador ofensivo, mas o treinador não confirmou.

Se ganhar do time quadricolor em Joinville, o Atlético-GO se reabilita, adquire a vantagem para o jogo de volta e retoma o fôlego para enfrentar o Juventude na próxima segunda-feira (6), em Caxias do Sul-RS, pela Série A. É assim que a comissão técnica, elenco e a direção do clube pensam.

O Dragão pretende repetir o desempenho de temporadas anteriores contra os clubes de Santa Catarina nos torneios eliminatórios. O Dragão eliminou o Figueirense na fase inicial da Sul-Americana de 2012, na estreia no torneio internacional – dois empates (1 a 1) e vitória nos pênaltis (4 a 2). Outro bom desempenho foi sobre o Joinville, com triunfo por 2 a 0, na Copa do Brasil de 2021, coincidentemente no local onde Brusque e Atlético-GO medem forças pela partida de ida agora.

Os outros jogos foram disputados com o Brusque. Também houve supremacia atleticana, com classificação em 2011 (derrota de 3 a 2 e vitória de 1 a 0) e em 2019 (empate por 1 a 1).

No Brusque, que deixou o Estádio Augusto Bauer (em reforma e ampliação) para jogar em Itajaí, agora terá de se dirigir a Joinville, pois a capacidade do Estádio Hercílio Luiz, em Itajaí, não comporta dez mil pessoas, conforme exige o regulamento da Copa do Brasil. O quadricolor vem de vitória (3 a 1 sobre o Mirassol) e derrota (1 a 0 para o Coritiba) e foi vice do Campeonato Catarinense.

O técnico Luizinho Lopes tem como uma das prioridades a recuperação dos jogadores que atuaram sábado (27). O volante Marcos Serrato, hoje no Brusque, fez parte do elenco atleticano na conquista do acesso à Série A, ano passado.

FICHA TÉCNICA

Brusque: Matheus Nogueira; Matheus Pivô, Wallace, Ianson e Alex Ruan; Rodolfo Potiguar, Marcos Serrato e Dionísio; Paulinho Mocellin, Dentinho e Guilherme Queiroz. Técnico: Luizinho Lopes

Atlético-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix Vinícius e Guilherme Romão; Roni (Rhaldney), Gabriel Baralhas e Shaylon; Alejo Cruz (Max ou Gabriel Barros), Derek e Luiz Fernando. Técnico: Jair Ventura

Local: Estádio Arena Joinville (Joinville-SC). Horário: 16 horas. Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS). Assistentes: Lucio Beierrsdorf Flor (RS) e Jorge Cláudio Bernardi (RS). Árbitro de vídeo: Adriano de Assis Miranda (SP)