Caio Henrique sofre lesão no joelho e será cortado da seleção brasileira

O lateral-esquerdo Caio Henrique, do Monaco (França), será cortado de dois jogos da seleção brasileira pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Caio Henrique sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e precisará de cirurgia.

O lateral torceu o joelho durante o segundo tempo da derrota do Monaco por 1 a 0 para o Nice, na sexta-feira, e atuou por cerca de 20 minutos até o fim da partida, sem dores.

Após reavaliação, a lesão foi diagnosticada e surpreendeu o atleta, que estava convocado para os jogos do Brasil contra Venezuela e Uruguai, nos dias 12 e 17 de outubro.

O técnico Fernando Diniz deve anunciar um substituto para Caio Henrique, que foi reserva nas vitórias sobre Bolívia e Peru. O titular foi Renan Lodi, do Olympique de Marselha (França).