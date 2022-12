Camarões x Brasil: Daniel Alves vive marco em duelo

O Brasil encara Camarões nesta sexta-feira (2) com o alerta ligado para evitar um tropeço inesperado que possa estremecer o bom momento, foco e confiança da equipe na busca pelo hexa. No Estádio Lusail, no Catar, a partir das 16 horas (de Brasília), a seleção brasileira terá time reserva para buscar a 1ª colocação do Grupo G da Copa do Mundo.

(Confira, no fim do texto, escalações, arbitragem, onde assistir e números das duas seleções)

A ideia da comissão técnica é encarar Camarões com seriedade para evitar qualquer surpresa, como ocorreu com algumas favoritas ao título durante a 3ª rodada. Já classificada, a França perdeu para a Tunísia, por exemplo. A Espanha também foi surpreendida pelo Japão - perdeu e avançou às oitavas em 2º lugar.

Como noticiado desde o início da semana, o Brasil terá time reserva contra Camarões. A ideia da comissão técnica é preservar jogadores que atuaram nas duas partidas completas. Alterações vão ocorrer também por causa da ausência de atletas lesionados - Neymar, Danilo e Alex Sandro. O volante Fred é o único atleta pendurado no elenco brasileiro. Se receber um cartão amarelo, estará fora das oitavas de final. Por isso, pode ficar no banco.

Com a escalação, que será inédita sob comando do técnico Tite, o Brasil terá pelo menos quatro jogadores que vão disputar uma partida de Copa do Mundo pela primeira vez na carreira: o goleiro Ederson, o lateral esquerdo Alex Telles, o zagueiro Bremer e o volante Fabinho.

Entre as novidades está a presença de Daniel Alves. Com 39 anos, o experiente lateral direito vai se tornar o jogador mais velho a vestir a camisa do Brasil em um jogo de Copa do Mundo. O recorde pertence ao zagueiro Thiago Silva, que tem 38 anos.

“Representa o fato de vestir a camisa da seleção brasileira. Não importa a competição, se é amistoso, o que importa é representar o país em uma competição tão grandiosa como a Copa do Mundo. É motivo de orgulho. São muitos anos de história. Poder encerrar esse ciclo jogando uma Copa do Mundo é uma satisfação muito grande”, avaliou Daniel Alves sobre a marca que registrará nesta sexta-feira (2).

A escalação de Daniel Alves permite uma mudança tática na fase ofensiva do Brasil. Com característica ofensiva, o lateral direito pode atuar mais na faixa central do campo para auxiliar na armação de jogadas. Isso libera o volante Bruno Guimarães para se aproximar do meia-atacante Rodrygo.

Bruno Guimarães recuado?

Outra estratégia ofensiva que o Brasil pode ter é o recuo de Bruno Guimarães, que ficaria focado na marcação, enquanto Daniel Alves e Alex Telles possam avançar na tradicional saída sustentada, que marcou boa parte das estratégias de jogo do técnico Tite no comando da seleção brasileira.

“A vida me ensinou que, quando você coloca sua mente naquilo que quer, quando você coloca trabalho, dedicação, ela te leva a lugares inimagináveis. É o que está acontecendo agora. Essa viagem é única e isso que fiz em todo esse tempo de 16 anos em prol da seleção brasileira. A vida sempre premia aqueles que amam o que fazem e se entregam de corpo e alma na sua missão. Estou colhendo o que plantei”, completou Daniel Alves sobre ter sido convocado para a Copa do Catar.

O lateral direito foi o nome mais contestado da lista de Tite por não estar no melhor ritmo físico e jogar em uma liga de menor expressão, a mexicana, pelo Pumas.

“Quando eles (comissão técnica) estiveram no México, eu não estava nas minhas melhores condições e criamos confiança para falar a verdade. Viram isso e decidiram não me chamar por isso. Preciso estar no meu melhor momento para estar na seleção. Falei o seguinte: ‘Dá a missão e eu executo’. Se tem uma coisa que faço bem na vida é executar bem uma missão. Quando eles voltaram, eu estava preparado. Não consigo falhar depois de tanta história juntos”, disse o jogador.